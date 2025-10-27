Avvocatessa a processo per truffa aggravata, la precisazione: “La vicenda non riguarda solo una guida in stato di ebbrezza”

Loano. Riceviamo e pubblichiamo una precisazione dell’avvocatessa di Loano accusata di truffa aggravata nei confronti di una propria cliente (ne abbiamo scritto qui).

Ciò in quanto secondo la professionista loanese “il contenuto dell’articolo riporta informazioni non corrispondenti ai fatti”. Di seguito la sua precisazione.

Nell’articolo si afferma che la vicenda riguarderebbe una guida in stato di ebbrezza. Tale indicazione non corrisponde al vero.

Non si è trattato solo di una guida in stato di ebbrezza, ma la vicenda ha riguardato ulteriori aspetti documentati nei procedimenti civili e amministrativi già definiti.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia di Stato di Albenga, presso la quale è possibile verificare il rapporto ufficiale e gli accertamenti effettuati, dai quali risulta che il riferimento alla sola guida in stato di ebbrezza non corrisponde ai fatti reali.

Si precisa che la presente rettifica non entra nel merito dell’indagine penale in corso, la quale sarà valutata nelle sedi competenti, secondo le procedure previste dalla legge. La giustizia farà il suo corso nel pieno rispetto delle norme e delle garanzie previste.