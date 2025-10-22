Autostrade, incidente e cantieri: diversi km di coda sulla A10

Spotorno/Savona. Agg ore 19.10: la viabilità è tornata regolare, non si registrano particolari disagi. Attualmente è segnalato solo 1km di cosa tra Feglino e Spotorno causa lavori.

Scontro tra un camion ed una macchina sulla A10 tra Spotorno e Savona (al chilometro 47+800) poco dopo le ore 17. Per questo si stanno verificando disagi alla viabilità nel tratto di competenza. Al momento è segnalato 1km di coda tra Spotorno e Savona.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Carcare e la polstrada. Il conducente della macchina è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona per ricevere le cure e gli accertamenti del caso.

Inoltre il sito concessionideltirreno segnala anche 3km di coda tra Finale Ligure e Spotorno, direzione del capoluogo di provincia, causa lavori.

Sempre nel tratto di competenza a concessionideltirreno sono inoltre segnalati ulteriori 3km di coda tra Savona e Feglino sempre causa lavori.

Sempre sulla A10, ma nel tratto di competenza di autostrade, c’è anche un chilometro di coda tra Albisola e Celle causa cantieri.