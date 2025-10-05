Autostrade, coda di 4km tra Borghetto e Finale: altre code tra Varazze e bivio A10/A26

Ponente. Una domenica complicata per gli automobilisti in viaggio lungo la rete autostradale ligure: si segnalano, infatti, rallentamenti e code in alcuni tratti della A10.

Al momento la situazione più difficile tra Borghetto e Finale, con 4km di coda in direzione Savona, a causa del cantiere e dei lavori di manutenzione presenti lungo la tratta. E anche per la giornata di domani, lunedì 6 ottobre, non sono esclusi disagi, con un conseguente aumento dei tempi di percorrenza.

E oggi pomeriggio altre code sulla A10 tra Varazze e il bivio A10/A26 dei Trafori per il notevole flusso viario. E coda anche sulla A6 tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone, sempre per traffico intenso. Viabilità regolare, invece, sulla A6 Savona-Torino.

Quanto alle previsioni sulla cicolazione autostradale per la giornata di domani, sulla tratta Savona-Genova non si prevedono disagi particolari, così come sulla A26.

Solo sulla A7, da inizio mattina fino alle 13.00, sia in direzione Genova che iin direzione Serravalle, è indicato bollino rosso.