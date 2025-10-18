Autostrade, ancora disagi con code e rallentamenti in A10: domenica con bollino rosso tra Savona e Genova

Savona. Dopo i disagi di questa mattina per i due incidenti stradali avvenuti in A10, il primo tra Finale Ligure-Orco Feglino, il secondo tra Savona e Vado Ligure, anche nel pomeriggio non sono mancate criticità alla viabilità autostradale, complice la presenza dei cantieri e dei lavori di manutenzione.

Sono stati segnalati rallentamenti di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Savona, e coda di 1 km tra Feglino e Finale Ligure, in direzione Ventimiglia. Sempre sulla A10, coda di 1 km tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, sempre per lavori.

Viabilità regolare sulla A6 Savona-Torino in entrambe le direzioni, così come sula A26 Genova-Gravellona Toce.

E per la giornata di domani, domenica 19 ottobre, le previsioni di traffico indicano code e relativi aumenti nei tempi di percorrenza sulla A10, come ad esempio lungo la tratta autostradale Savona-Genova, in particolare dalle 16.00 alle 19, con bollino rosso, e dalle 19.00 alle 21.00, con bolino giallo.

Possibili disagi anche sulla A26, in direzione Gravellona Toce, dalle 16.00 alle 19.00 (bollino giallo).