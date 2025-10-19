Autostrade, ancora disagi e code in A10: domenica da bollino rosso. Situazione difficile tra Albisola e Varazze

Savona. Agg ore 19.15: dalle 19 alle ore 22 è scattato il bollino giallo ma la situazione riamane quasi invariata rispetto al pomeriggio. Si registra 1km di coda tra Borghetto e Finale (rispetto ai 3 del pomeriggio). Ma si registrano invece 2km di coda tra Celle e Varazze, direzione Genova. Continuano ad essere 2 i chilometri di coda tra Albisola e Celle causa lavori. Dunque situazione critica, con rallentamenti fino a 27 minuti, tra Albisola e Varazze in direzione del capoluogo. Coda, in entrambe le direzioni, in uscita dal casello di Albisola.

Erano previste per la giornata di oggi, domenica 19 ottobre, code e relativi aumenti nei tempi di percorrenza sulla A10, in particolare lungo la tratta autostradale Savona-Genova (dalle 16.00 alle 19, con bollino rosso, e dalle 19.00 alle 21.00, con bollino giallo) e si stanno verificando.

Al momento il sito di autostrade.it segnala coda di 2 km tra Albisola e Celle Ligure per lavori, con un tempo di percorrenza stimato in 29′ (+27′). Inoltre è segnalata coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per traffico intenso.

Sempre sulla A10 anche una coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Qui il tempo di percorrenza è stimato in 32′ (+29′).

Il sito concessionideltirreno segnala anche 3 km di coda tra Borghetto e Finale, direzione Savona, causa lavori.