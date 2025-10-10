  • News24
Autobus TPL in fiamme sulla strada tra Feglino e Orco: intervento dei vigili del fuoco fotogallery

Il mezzo del trasporto pubblico ha preso fuoco durante il tragitto, nessun passeggero a bordo

Bus TPL in fiamme a Orco

Agg. 8.10. Rogo domato. Il bus è andato completamente distrutto. L’azienda ha disposto la rimozione del mezzo e sono in corso verifiche per accertare le cause. Fine del aggiornamenti. 

Orco Feglino. Paura questa mattina lungo la strada comunale che collega Feglino a Orco, dove un autobus della TPL Linea ha improvvisamente preso fuoco.

Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito motore, costringendo l’autista a fermare immediatamente il mezzo e ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Presente – a supporto – anche un’ambulanza del 118.

Fortunatamente, al momento dell’accaduto non erano presenti passeggeri a bordo.

