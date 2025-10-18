Autista Tpl aggredito, Ugl: “Servono soluzioni immediate per la sicurezza dei dipendenti”

Cairo Montenotte. “Ennesimo grave episodio”: così il segretario provinciale UGL-UTL di Savona Dario Cigliutti e il dirigente UGL-Trasporti Maurizio Cerrato hanno definito l’aggressione avvenuta questa mattina (18 ottobre), a Cairo, ai danni di un autista della Tpl.

“Alcuni mesi fa, – hanno proseguito, – avevamo denunciato i continui episodi di violenza ai danni del personale della TPL. La nostra organizzazione sindacale ha più volte richiesto all’azienda misure specifiche di sicurezza per garantire maggiore tutela al personale ed ai viaggiatori. Servono soluzioni immediate”.

E ancora: “L’azienda deve essere consapevole che non sono sufficienti i sistemi di sicurezza passiva come le telecamere, ma diventa indispensabile che il posto di guida sia dotato di maggiori protezioni: l’unica soluzione rimane quella della separazione dal resto del mezzo”.

Infine, un appello: “Chiediamo inoltre alle istituzioni delegate a garantire sicurezza, di aprire un tavolo di confronto per affrontare e provare a risolvere tutte queste situazioni che ormai sono diventate pericolosamente insostenibili”, hanno concluso.