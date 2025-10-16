  • News24
Aurelia Bis, Tafaria (Filca-Cisl Liguria) boccia il commissario: “Ora basta perdere tempo”

"La gestione commissariale non ci ha assolutamente convinto”

Liguria. “Crediamo che ci debba essere un cambio di passo veloce per l’Aurelia Bis se vogliamo finalmente terminare l’opera, altrimenti rischiamo l’ennesima incompiuta: la gestione da parte del Commissario Castiglioni non ci ha assolutamente convinto, sono mesi che tutti eravamo a conoscenza della situazione complicata di Ici”.

E’ il commento di Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria, sull’incontro regionale in merito ai cantieri dell’Aurelia Bis.

“Siamo come al Monopoli, adesso: dopo tanti mesi ci ritroviamo al punto di partenza”.

“D’accordo la burocrazia, ma nulla è cambiato in tutto questo periodo e l’unica speranza è quella che entro fine mese ci sia una risposta definitiva. Come Filca Cisl Liguria sollecitiamo ancora una volta tutti i soggetti coinvolti: non perdiamo più tempo”.

“E se dovesse subentrare un’altra azienda chiediamo già adesso la clausola di salvaguardia occupazionale: su questo punto non siamo pronti a negoziare” conclude.

