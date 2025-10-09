Aurelia Bis, Russo: “In attesa dell’incontro al ministero. Urgente riqualificare le zone di Valloria e La Rusca”

Savona. “Sono in attesa che il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi convochi, come ha preannunciato, i Comuni sul tema dell’Aurelia bis in un incontro allargato anche ad Anas e confido che questo avvenga al più presto”. Lo scrive in una nota il sindaco di Savona Marco Russo.

“Per noi – prosegue – questo incontro ha tre obiettivi: ricevere un’informativa chiara e puntuale di quanto è accaduto negli ultimi 12 mesi, avere conferma della revoca dell’appalto, di cui si legge sui giornali, e rassicurazioni sull’iter, avere informazioni sulle modalità di riassegnazione del cantiere e un cronoprogramma preciso del completamento dell’opera”.

“Come ho ripetuto più e più volte – aggiunge – l’Aurelia bis è una vera e propria emergenza, perché, proprio mentre il territorio sta portando avanti i progetti per risolvere il problema dell’isolamento infrastrutturale, quest’opera è ormai un simbolo negativo di infrastrutture che da noi non si riescono a finire”.

“Inoltre da più di vent’anni Savona ha due quartieri sventrati da un cantiere aperto che ormai è diventato una ferita per l’intera città. A questo proposito chiederò anche che nel frattempo vengano approntati gli interventi necessari per riqualificare le zone di Valloria e La Rusca che sono limitrofe al cantiere e che da anni subiscono i disagi più rilevanti di una situazione ormai insostenibile. Subire disagi vedendo l’impresa che lavora celermente, è un conto, subirli col cantiere deserto è insostenibile”, concludono.