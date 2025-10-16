Aurelia Bis, verso la revoca dell’appalto: riavvio dei lavori a inizio 2026

Savona. Revoca dell’appalto da parte di Anas, come già anticipato nelle scorse settimane, dopo il via libera dal tribunale e riavvio dei lavori dell’Aurelia Bis a inizio del prossimo anno.

Sono gli ultimi sviluppi relativamente all’Aurelia Bis, emersi dall’incontro che si è svolto oggi a Genova presso la sede della Struttura Territoriale Anas Liguria.

Presenti l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e il Commissario di Governo, Matteo Castiglioni, insieme al Responsabile della Struttura Territoriale Liguria, Nicola Dinnella, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, e dell’Assessore Lavori Pubblici, infrastrutture e Viabilità della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone.

LA VICENDA

Come noto e ribadito in questa occasione da Anas “l’impresa ICI Italiana Costruzioni S.p.A., esecutrice delle opere, ha dovuto affrontare una serie di severe vicissitudini societarie, per le quali è stata avviata una procedura di ricomposizione del debito presso il Tribunale di Roma. La procedura, dopo un iter amministrativo del Tribunale complesso, si è conclusa a luglio 2025 con la cessione da parte di ICI di alcuni rami d’azienda, tuttavia i cantieri non sono ripartiti con il regime atteso”.

“Abbiamo, pertanto, proceduto con le formali contestazioni all’appaltatore – spiega l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme -, avviando la procedura di risoluzione dei contratti sia della variante di Savona sia della Variante della Spezia. I gravi inadempimenti e i ritardi accumulati da ICI nell’esecuzione dei lavori rendono infatti inidonea la prosecuzione delle commesse con la medesima impresa, come invece proposto dalla stessa in un nuovo piano concordatario nel frattempo attivato presso il Tribunale di Roma”.

La prossima settimana è stata fissato l’ultimo termine per il deposito di memoria definitiva, durante la quale Anas “ribadirà, formalmente, la propria posizione circa l’inammissibilità dell’istanza presentata da ICI.

Il Giudice potrà decidere di rigettare la proposta dell’impresa, consentendo così ad Anas di finalizzare la risoluzione dei contratti di appalto sia di Savona che della Spezia e completare i lavori con nuove imprese (già individuate) a partire dai primi mesi del 2026, oppure accogliere l’istanza e dunque consentire ad ICI di proseguire nella esecuzione dei contratti di appalto. In tal caso Anas potrà proporre reclamo secondo le procedure di diritto civile.

GLI INTERVENTI

A margine dell’incontro il viceministro ai trasporti Edoardo Rixi ha fatto il punto: “Adesso stiamo andando avanti con Anas. Facciamo un tavolo tecnico coinvolgento i sindaci per garantire da subito una gestione degli spazi intorno ai cantieri più armonica rispetto alle esigenze del territorio. Si lavora anche alla progettazione del ribaltamento del casello e i collegamento con l’autostrada”.

Sui tempi rassicura che si procederà celermente: “Questo stop dovuto alle difficoltà che l’azienda ha avuto ha causato un ritardo che si cercherà di superare. Anas sta procedendo dal punto di vista buocratico per consentire l’immediata ripartenza del cantiere e ha già individuato le imprese che subentreranno. Ora è fondamentale non perdere più tempo“.

E invita i primi cittadini a monitorare l’andamento del cantiere: “E’ importante che i sindaci verifichino la presenza degli operai. Non si può più manco perdere un giorno di lavoro, 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana perchè bisogna recuperare il tempo perso”.

Rixi conclude: “Queste vicende rischiano di allontanare la sensibilità del territorio sulle nuove opere, sono importanti e devono avere accelerazioni. Le aziende vanno tutelate ma anche le opere pubbliche, se un’azienda ha problemi deve lasciare il posto a chi può farlo”.

L'incontro sul riavvio dei lavori dell'Aurelia Bis di Savona

L’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme: “Avremo possibilità di accedere ad accordi quadro che esistono già. Per evitare nuove gare utilizzeremo contratti già esistenti per dare immediata esecuzione ai lavori che mancano”.

L’assessore regionale alle infratrutture, Giacomo Giampedrone aggiunge: “Dovremmo incontrare le parti sociali, gli esiti di questo tavolo nella settimana prossima verranno riportati. Per i cantieri non sono soddifatto, ma non lo sono per la volontà di andare avanti e di farlo nel minore tempo possibile”.

Il sindaco di Savona, Marco Russo: “Ho evidenziato la necessità del coinvolgimento del territorio. Oggi è stata una riunione importante e abbiamo ricevuto le informazioni che avevamo chiesto. Abbiamo chiesto di realizzare opere di mitigazione nei quartieri interessati e di mantenere un tavolo aperto di aggiornamento e monitoraggio. Ci è stato chiesto di fare sorveglianza per segnalare eventuali ritardi o inadempienze e quindi noi saremo molto attivi su questo. Ora l’obiettivo è ripartire prima possibile e chiudere il cantiere“.