Atti di violenza a Carcare: due liti a poche ore di distanza sfociano in percosse

Carcare. Due liti accese, sfociate in percosse, nel giro di poche ore a Carcare. Entrambi i fatti sono accaduti sabato scorso, uno nella notte, l’altro nel pomeriggio.

Nel primo caso si è trattato di un’aggressione da parte di un gruppo di giovani, che nei pressi del lungo Bormida, tra via Castellani e via San Giovanni del Monte, hanno divelto un cartello stradale ferendo un uomo. La vittima è stata poi accompagnata all’ospedale San Paolo per le cure del caso dai militi della Croce Bianca.

Nel pomeriggio, invece, la scazzottata è avvenuta accanto al polo scolastico, tra il palazzetto dello sport e l’edificio che ospita la Primaria. A farne le spese un giovane che è stato malmenato da una persona che sarebbe giunta sul posto per quello scopo, alla ricerca del ragazzo. Una volta trovato lo ha picchiato procurandogli la rottura di uno zigomo, e successivamente si è allontanato.

Non si conoscono i motivi scatenanti di questi episodi: da parte dei Carabinieri che stanno conducendo le indagini vige il massimo riserbo anche per il coinvolgimento di un minorenne.