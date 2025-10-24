Ata, annunciato il piano di riparto finale: il concordato si avvia alla conclusione

Savona. Nel corso dell’assemblea di ATA che si è tenuta oggi l’amministratore unico Mario Tassinari ha annunciato che sta ultimando il piano di riparto finale che verrà inviato al commissario giudiziale entro la fine del mese di ottobre.

Il riparto prevede il pagamento del saldo indicato dal piano concordatario ai creditori chirografari, essendo già stati interamente soddisfatti quelli privilegiati.

L’amministratore unico infatti ha confermato che ATA ha la disponibilità di risorse sufficienti a far fronte a tutti i pagamenti previsti dal piano e confida di poter procedere in breve tempo, ottenuta l’autorizzazione dal Tribunale.

“Si tratta di un passo decisivo verso la conclusione del Concordato, che da tempo attendiamo – commenta l’Assessore alle Partecipate, Silvio Auxilia – Ora confidiamo che il riparto ottenga il via libera al più presto da parte del Commissario Giudiziale, in modo che si possa mettere finalmente termine a questa annosa vicenda, facendo ottenere ai creditori le somme che attendevano e consentendo al Comune di voltare finalmente pagina”.