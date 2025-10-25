Asl2, al via la campagna vaccinale antinfluenzale per gli operatori

Savona. È iniziata ieri, venerdì 24 ottobre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026 dedicata agli operatori dell’ASL2. Fin dalle prime ore della mattinata si è registrata un’elevata affluenza nelle sedi vaccinali individuate presso gli ospedali di Savona, Pietra Ligure, Albenga

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 2 conferma così la propria attenzione alla tutela della salute dei lavoratori e, al tempo stesso, alla sicurezza della cittadinanza assistita.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta infatti una buona pratica di prevenzione che contribuisce a ridurre la circolazione del virus nei contesti ospedalieri e territoriali, proteggendo sia gli operatori sia i pazienti più fragili.

“La partecipazione convinta del personale alla giornata di avvio testimonia la sensibilità e il senso di responsabilità degli operatori della nostra Azienda – sottolineano da Asl2. – Vaccinarsi significa prendersi cura non solo di sé stessi, ma anche delle persone che quotidianamente assistiamo”.

La campagna proseguirà nelle prossime settimane con un’offerta vaccinale estesa a tutte le sedi aziendali e, in via sperimentale, direttamente nei reparti di degenza degli ospedali di Savona e Pietra Ligure, grazie alla collaborazione tra la S.C. Direzione Medica, la S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie, la S.C. Igiene e Sanità Pubblica e la S.S.D. Medicina del Lavoro.