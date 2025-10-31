Arte Savona, Sicet Cisl: “Da oggi il bando per l’accesso al fondo strategico dedicato alle case popolari”

ARTE Savona da oggi venerdì 31 ottobre pubblicherà l’avviso pubblico permanente per l’accesso al Fondo di sostegno economico all’utenza ERP – Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande dovranno essere consegnate a mano dagli interessati a partire dal primo giorno utile, lunedì 3 novembre e, di seguito tutti i lunedì dalle ore 10 alle ore 12 previo appuntamento telefonico al numero 01984101.
Verranno accettate le domande delle famiglie in difficoltà a causa di una riduzione del reddito superiore al 20%, le domande dovranno essere accompagnate da tutta la documentazione: ISEE Corrente in corso di validità – Nessun patrimonio Immobiliare – Incidenza del canone e degli oneri accessori superiore al 20% della Somma dei Redditi dei Componenti del gruppo familiare ai fine ISEE – Sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo e oneri accessori, a causa delle seguenti possibili cause – Perdita di lavoro – Riduzione dell’orario – Cassa integrazione Ordinaria o Straordinaria – Cessazione Contratto – Cessazione attività libero-professionali o di Impresa – Malattia grave, Infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare – Divorzio, separazione – Perdita di benefici economici.
“I contributi dati non verranno direttamente erogati ai beneficiari, ma verranno utilizzati a copertura totale o parziale del debito residuo maturato nei confronti dell’azienda, pari alla somma delle rate del piano di rientro sottoscritto, non ancora scadute” afferma Sicet Cisl, Sindacato Inquilini Casa e Territorio nella persona del suo referente unico per la rovincia di Savona Edgardo Saini.
“Per informazioni specifiche, visto anche la riservatezza potete richiederle direttamente ad ARTE Savona, per altre informazioni presso il nostro ufficio in piazza Martiri 28r Savona sempre su appuntamento chiamando il numero 019804790 nelle mattine di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00” conclude l’esponete sindacale.