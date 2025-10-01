Aperte le iscrizioni per il nuovo corso per tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti – approvvigionamento energetico e costruzione di impianti

Savona. Che faccio? Università? Lavoro? Anno sabbatico? Ecco una risposta a queste domande e una soluzione che l’ITS Academy di Savona propone a tutti i neo diplomati: un corso di formazione altamente professionalizzante, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, reso possibile dalla sinergia tra scuole superiori, università e imprese.

Sono aperte infatti le iscrizioni al corso ITS per Tecnico Superiore per l’efficienza energetica degli impianti – approvvigionamento energetico e costruzione di impianti (ITS11). Il bando, la scheda informativa e il modulo di iscrizione sono sul sito. Il corso è gratuito e si terrà nelle aule del Campus universitario di Savona e nei laboratori del Ferraris Pancaldo.

Il bando scade il 31 ottobre 2025. Il corso è rivolto a 20 giovani e adulti inoccupati, disoccupati e occupati (no studenti), di età non inferiore ai 18 anni in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale.

Al termine del corso biennale gli studenti diplomati avranno competenze e abilità riguardo la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione per migliorarne l’efficienza energetica e sapranno valutare la loro integrazione e l’impatto ambientale sul territorio. Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze riguardanti l’efficientamento energetico nell’ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea, l’iscrizione e la frequenza saranno gratuite.

La frequenza è obbligatoria: i discenti selezionati dovranno frequentare almeno l’80% del monte ore totale del corso e non saranno consentite assenze maggiori al 20% delle ore totali previste dal percorso formativo.

Il corso ITS Savona gode del finanziamento del programma Erasmus+ che sostiene le spese degli studenti nello stage all’estero (viaggi, trasporti, vitto e alloggio)

“Il nostro obiettivo è offrire un’opportunità di crescita professionale altamente qualificata e specializzata nel settore delle energie rinnovabili e della green economy – dichiara Ezio Ricca neo presidente di ITS Academy Savona -. Questo corso è infatti stato progettato con la collaborazione delle aziende operanti nel settore ed i docenti per la maggior parte sono testimoni aziendali. Il corso prevede lezioni in laboratori specifici e ben 700 ore di stage presso le Imprese con le quali collaboriamo (anche all’estero con il programma Erasmus+) e consentirà di entrare a far parte del mondo del lavoro dalla porta principale, infatti alla fine dei nostri corsi la percentuale media di occupati è di circa l’80%. Il corso durerà 2 anni e sarà cofinanziato da fondi pubblici e regionali, la presenza sarà obbligatoria ma l’iscrizione e la frequenza saranno gratuite. L’obiettivo dei corsi ITS è formare professionisti con le competenze tecniche più richieste dalle aziende, pronti a entrare nel mondo del lavoro. I corsi ITS consentono di fare un’esperienza di stage in azienda: durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei Tecnici Superiori. Se ti interessa un settore dinamico ed in forte espansione, è la tua occasione”.