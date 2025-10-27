Anziano disperso ad Altare, ricerche in corso dalla tarda serata di ieri

Altare. Anziano disperso tra Altare e la frazione cairese di Montenotte, nei pressi della Sp 12: ricerche in corso. Dalla tarda serata di ieri, domenica 26 ottobre, i Vigili del fuoco e dei volontari stanno battendo la zona che, per ora, non è ancora ben circoscritta.

Si tratta di un cacciatore novantenne, classe 1935, che si è allontanato da casa ieri mattina e non è più rientrato. Ha lasciato l’auto a due chilometri dalla sua abitazione. Sul posto anche il Soccorso Alpino, la Protezione civile, l’unità cinofila dei Lupi di Albisola, i Carabinieri, la Croce rossa e le squadre Aib.

Dopo le ricerche notturne, senza esito, si sta setacciando una zona più ampia. Trattandosi di un’area boschiva molto vasta sono impiegate numerose risorse umane con l’ausilio dei cani. La notte purtroppo ha registrato temperature molto rigide, vicine allo zero, e sale la preoccupazione. I droni del Soccorso Alpino sono in azione e stanno sorvolando l’area.