Anziano disperso a Valbormida, ancora nessuna traccia: sospese le ricerche

Cairo Montenotte. Sono proseguite oggi le operazioni di ricerca della persona scomparsa in località Sella, nel comune di Cairo Montenotte.

Le attività sono coordinate dal Centro di Comando Avanzato dei Vigili del Fuoco, in costante contatto con la Prefettura di Savona e con tutte le strutture operative coinvolte.

Nella giornata odierna hanno preso parte alle ricerche complessivamente 32 operatori, appartenenti a: vigili del Fuoco, con il nucleo droni proveniente da Torino e le unità cinofile VF; la Croce Rossa Italiana, con i propri soccorritori specializzati SMTS; il gruppo dei Lupi di Albisola. il Soccorso Alpino e Speleologico.

Dall’inizio delle operazioni sono state perlustrate circa 50 aree e registrate oltre 200 tracce GPS, a testimonianza dell’intenso lavoro congiunto svolto in questi giorni.

Le ricerche di oggi hanno dato esito negativo, e al momento le attività sono sospese in attesa di ulteriori sviluppi o nuovi elementi utili.