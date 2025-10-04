Andora, vela inclusiva con la Nations Cup “Trofeo Donaggio”

Andora. Fine settimana di grande vela inclusiva e senza barriere ad Andora, dove si svolge da oggi la Nations Cup “Trofeo Giorgio Donaggio”, organizzata dalla scuola vela Andora Match Race con il patrocinio del Comune di Andora.

La Nations Cup è una competizione internazionale di vela con una caratteristica unica: grazie alle imbarcazioni NEO 495, atleti normodotati e atleti con disabilità possono gareggiare insieme, senza barriere, alla pari. Un esempio concreto di sport inclusivo che unisce passione, tecnica e valori autentici.

Nell’edizione 2025 scendono in acqua anche due atleti della scuola di Andora, insieme a equipaggi provenienti da Francia e Svizzera.

L’Andora Match Race ha sempre creduto nell’inclusione: per questo, oltre ai progetti sociali, ha investito nell’acquisto di una barca speciale e rara, proprio per sostenere e dare continuità a questo movimento.

Per facilitare l’accesso in barca delle persone con disabilità, l’AMA, Azienda Multiservizi Andora, ha installato una gruetta con tre basi su altrettanti pontili.

Il dispositivo