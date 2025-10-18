Andora, un fine settimana col beach volley di alto livello

Andora. Sabato 18 e domenica 19 ottobre prima giornata del campionato italiano per società Fipav con 27 coppie maschili e femminili nella categoria Gold ad Andora.

Con campo centrale presso Bagni lo Sciabecco, grazie alla co-organizzazione tra il Comune di Andora e Riviera beach volley parte in Liguria con la categoria per professionisti il campionato Fipav 2025/2026 che assegnerà il titolo iridato dopo 6 scudetti consecutivi vinti da Beach Volley Training Torino. Squadra che si presenta infatti con il campione di categoria Fabrizio Mussa, vincitore King di Civitanova Marche edizione 2025 e della categoria Gold alle finali di Bibione, in coppia con il funambolico Alessandro Molinero. Cus Torino che scende in campo con Vittorio Viale e Andrea Del Noce, mentre tra le coppie locali più quotate compare sicuramente il duo di Be.vo San Bartolomeo Leonelli-Brofiga, protagonisti di una crescita esponenziale negli ultimi anni.

Nel femminile notevole il livello tecnico in gara con le 5 squadre complessive torinesi a pari livello se la vedranno con le coppie locali genovesi guidate da Frumento-Oddenino del Palabeach di Spotorno, Sciole-Conte di San Bartolomeo e Montinaro-Perata di Genova.

“C’è grande soddisfazione per il livello tecnico in tabellone – spiega il presidente Riviera beach volley Alessio Marri – è garanzia di un grande spettacolo sulle spiagge di Andora”.

Spiagge pronte ad ospitare il 25 e 26 ottobre l’ultimo B1 1500 maschile e femminile di stagione. “Con questa collaborazione – ha dichiarato Ilario Simonetta, assessore allo Sport del Comune di Andora – abbiamo portato sul nostro litorale apertura a marzo e chiusura di stagione outdoor del beach volley a livello nazionale”.