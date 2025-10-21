  • News24
Andora, riparte il doposcuola promosso dal Comune e ospitato dalla parrocchia di Santa Matilde

Insegnanti, studenti universitari e volontari del Servizio Civile accoglieranno i ragazzi due giorni alla settimana

parrocchia Santa Matilde andora

Andora. Sono aperte le iscrizioni al servizio doposcuola, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Andora nei locali della Parrocchia di Santa Matilde. Dal 6 novembre 2025 al 29 maggio 2026, le famiglie e gli allievi potranno usufruire gratuitamente delle attività organizzate da insegnanti, studenti universitari, ufficio scuola del Comune e volontari del Servizio Civile Universale.

L’orario è il seguente: ogni giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, per gli studenti delle scuole Medie; ogni venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, per gli alunni delle scuole Elementari.

Il modulo di domanda per accedere al servizio è stato pubblicato sul registro elettronico scolastico. Saranno accettate le prime 20 domande presentate per ordine di scuola per un totale di 40 posti.

“Il doposcuola è un servizio molto apprezzato dalle famiglie. Si tratta di una attività che nasce non solo per aiutare a fare i compiti, ma anche per offrire un punto di ritrovo fra coetanei all’insegna dell’inclusività e della socializzazione – hanno dichiarato il sindaco Mauro Demichelis e il vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino – Il nostro ringraziamento va a don Alessandro Venturin per l’ospitalità nei locali della parrocchia, alle professionalità dell’Ente Mattia Poggio e Nadia Caruso per l’impegno profuso nella realizzazione del servizio”.

“E ancora alle insegnanti Brigida Taddeo, Diana Sordello, Luisa Ballario e Rosella Cristiani che offrono con passione la loro riconosciuta esperienza a disposizione dei ragazzi, ai volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Andora Chiara Oneglio e Zef Zefi e alla studentessa universitaria Sara Caprarella. Siamo grati al dirigente scolastico Beatrice Pramaggiore, a tutti i docenti e al personale Ata dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia per il supporto all’iniziativa”.

