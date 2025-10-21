Andora, riparte il doposcuola promosso dal Comune e ospitato dalla parrocchia di Santa Matilde

Andora. Sono aperte le iscrizioni al servizio doposcuola, organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Andora nei locali della Parrocchia di Santa Matilde. Dal 6 novembre 2025 al 29 maggio 2026, le famiglie e gli allievi potranno usufruire gratuitamente delle attività organizzate da insegnanti, studenti universitari, ufficio scuola del Comune e volontari del Servizio Civile Universale.

L’orario è il seguente: ogni giovedì, dalle 15.00 alle 18.00, per gli studenti delle scuole Medie; ogni venerdì, dalle 14.30 alle 17.30, per gli alunni delle scuole Elementari.

Il modulo di domanda per accedere al servizio è stato pubblicato sul registro elettronico scolastico. Saranno accettate le prime 20 domande presentate per ordine di scuola per un totale di 40 posti.

“Il doposcuola è un servizio molto apprezzato dalle famiglie. Si tratta di una attività che nasce non solo per aiutare a fare i compiti, ma anche per offrire un punto di ritrovo fra coetanei all’insegna dell’inclusività e della socializzazione – hanno dichiarato il sindaco Mauro Demichelis e il vicesindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino – Il nostro ringraziamento va a don Alessandro Venturin per l’ospitalità nei locali della parrocchia, alle professionalità dell’Ente Mattia Poggio e Nadia Caruso per l’impegno profuso nella realizzazione del servizio”.

“E ancora alle insegnanti Brigida Taddeo, Diana Sordello, Luisa Ballario e Rosella Cristiani che offrono con passione la loro riconosciuta esperienza a disposizione dei ragazzi, ai volontari del Servizio Civile Universale del Comune di Andora Chiara Oneglio e Zef Zefi e alla studentessa universitaria Sara Caprarella. Siamo grati al dirigente scolastico Beatrice Pramaggiore, a tutti i docenti e al personale Ata dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia per il supporto all’iniziativa”.