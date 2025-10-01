Andora, pubblicato il bando per l’erogazione di contributi per il pagamento delle bollette

Andora. E’ stato pubblicato il bando per l’accesso al Fondo Tutela finanziato dal Comune di Andora, Assessorato alle Politiche Sociali, per l’erogazione di contributi in aiuto al pagamento delle bollette Gas, Luce e T.a.r.i. a favore delle fasce deboli della popolazione. Per partecipare al bando, le domande dovranno essere consegnate dal 3 ottobre fino al 31 ottobre 2025. Gli utenti dovranno compilare l’apposito modulo, già scaricabile dal sito del comune. Gli impiegati dell’Ufficio Politiche Sociali sono a disposizione dei cittadini per aiutarli nella compilazione.

“ll Comune di Andora ha costituito un fondo di 60mila euro, avvalendosi della possibilità di utilizzare il corrispettivo comunale per l’incremento del canone della concessione di distribuzione del gas naturale pagato da Enel rete Gas S.p.A. all’Ente, per destinarlo all’attivazione di meccanismi di tutela in favore delle fasce deboli di utenti, principalmente per il pagamento dei costi dei consumi di gas e, in maniera residuale, per il pagamento di utenze elettriche – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso – Inoltre, il Comune ha finanziato con fondi propri, un fondo destinato al pagamento delle utenze T.A.R.I. pari a 30mila euro”.

Possono accedere ai contributi i soggetti che, alla data della presentazione della domanda e comunque fino ad esaurimento del Fondo di Tutela, sono in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, cittadinanza di Stato aderente all’Unione Europea, cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, purché il richiedente sia munito di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, residenza Anagrafica nel Comune di Andora. Dovranno, inoltre, avere una certificazione ISEE valida, calcolata sui redditi del 2023, non superiore a 15.000,00 euro o un ISEE superiore ad € 15.000,00, in qualità di principali percettori di reddito del nucleo famigliare, qualora si sia perso il lavoro successivamente al 1 gennaio 2025.

Il bando completo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. E’ possibile scaricare il modulo di richiesta di accesso al Fondo sul sito. Le domande pervenute incomplete di tutta la documentazione verranno rigettate. Le istanze dovranno essere presentate prioritariamente per e-mail all’indirizzo: protocollo@cert.comunediandora.it (accertandosi che la mail sia andata a buon fine e che pervenga il messaggio di avvenuta protocollazione), alla portineria del Comune dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30.

L’ufficio Politiche Sociali è disponibile nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 per aiuto nella compilazione delle istanze, senza appuntamento. Per informazioni e supporto nella compilazione è possibile contattare: Assistenti sociali al numero 345/5843691, Claudia Paparella al numero 0182/6811275 e Marina Ferrari al n. 0182/6811297.