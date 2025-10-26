Andora, beach volley di giorno e surf di notte

Andora. Surf di notte beach volley di giorno. Si chiude oggi ad Andora la stagione outdoor del beach vollley federale Italiano con un B1 1500 maschile e femminile realizzato in co-organizzazione tra Comune di Andora e Riviera Beach Volley. E mentre sulla spiaggia i campioni giocano la finale, il tempo è propizio per il surf: negli ultimi giorni, dal pomeriggio fino a notte, tantissimi sorfisti hanno domato le onde nell’area illuminata del Molo Thor Heyerdahl, come le foto di Silvia Khachatourian del Cinghiale Marino Surf Club dimostrano.

“Proprio sul litorale che abbiamo deciso di illuminare a giorno anche di notte per la pratica del surf – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Andora Ilario Simonetta – stiamo sviluppando eventi di beach volley di caratura nazionale sempre più importanti con ottimi riscontri,sia fra gli appassionati che per il pubblico a cui questi atleti offrono grande spettacolo, sia sulla battigia che in acqua “.

Non si tratta di campioni, ma di praticanti che si danno appuntamento ad Andora quando l’onda è propizia.

” Sono appassionati di surf che di normano arrivano ad Andora. In questi giorni sono tantissimi perché ci sono le condizioni ottimali di mare migliori di altri spot dove le onde erano troppo alte – spiega Renato Colombini del Cinghiale Marino Surf Club di Andora – Grazie all’impianto di illuminazione realizzato dal Comune rimangono fino a tardi. Questa sera si riaccende”.

Sulla spiaggia si gioca di giorno

Per il beach volley, folta la presenza di atleti di primo piano con ventinove coppie in totale per una tappa serie beach B1 che conta nel maschile nomi pesanti come Acerbi, Ingrosso, il talento Ligure Podestà e tantissimi altri, nel femminile svetta il nome della coppia tosco-romana formata da Alice Pratesi e Sofia Orciani.

Com’era partita a fine marzo, Andora apre e chiude la stagione di beach Volley nazionale con un week end con ennesima previsione favorevole con tanto sole e temperature ancora miti.

Dopo le 27 coppie di un serie beach 2 e l’apertura del prestigioso campionato italiano per societa categoria Gold, il terzo week end da 6 campi regolamentari riserva un sabato di allenamenti per gli atleti che la domenica dovranno invece affrontare l’ultimo torneo all’aperto 2025.

“Veniamo da una stagione incredibile – racconta il presidente Riviera beach volley Alessio Marri – oltre 5000 partecipanti in tutta la Liguria e una pagina social con quasi mezzo milione di visualizzazioni. Su Andora in particolare abbiamo grandi progetti in collaborazione con l’amministrazione”.