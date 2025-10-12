Andora alla storica Fiera “Coloratissimo Autunno” di Fossano, importante appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni locali. Lo stand andorese ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori ai quali è stata proposta la promozione e la degustazione di prodotti d’eccellenze di Andora, come il Basilico Genovese DOP, l’olio extravergine DOP, l’oliva Taggiasca IGP e la ricetta tradizionale del pesto al mortaio.

Grande interesse ha suscitato il laboratorio di pesto al mortaio curato da Simone Peirano, realizzato con il consueto successo con la Condotta Slow Food di Fossano: ha permesso al pubblico di conoscere da vicino i segreti della ricetta tradizionale fra le più amate al mondo.

Nel corso dell’evento è stata presentata la prossima edizione della “Camminata fra gli Ulivi”, manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio, in programma ad Andora, sabato 26 ottobre alle ore 9.45 tra gli uliveti di San Bartolomeo e Borgata d’Agosti, con degustazione di olio evo e prodotti tipici locali.

Ad illustrare le produzioni andoresi l’Assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali, Monica Risso: “È stata una giornata di grande partecipazione – ha dichiarato l’Assessore Monica Risso – ci ha permesso di far degustare i prodotti tipici locali e presentare gli eventi imminenti di Andora. Ringraziamo l’Amministrazione del comune di Fossano per l’invito, la condotta Slow Food, il fiduciario Marco Barberis e i suoi collaboratori per la perfetta organizzazione. Coloratissimo Autunno è una fiera storica, che riunisce eccellenze piemontesi ed è una importante vetrina che ci dà la possibilità per far conoscere le attrattive di Andora aldilà della stagione balneare, il nostro entroterra, l’enogastronomia e le tradizioni locali”.