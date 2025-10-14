Anche Toirano entra nella rete dei Siti Storici Grimaldi di Monaco

Toirano. Anche Toirano entra ufficialmente a far parte della rete dei Siti Storici Grimaldi di Monaco, l’associazione che riunisce tutti i Comuni che hanno un forte legame storico e culturale con la famiglia Grimaldi di Monaco.

Come sottolineano dal Comune, si tratta di “un traguardo di grande valore per il nostro borgo, che da oggi si unisce a una rete internazionale di comuni legati alla storia e alla cultura della Famiglia Grimaldi”.

In rappresentanza del Comune di Toirano, il consigliere Bruna Migliora ha preso parte alla cena ufficiale a Monaco, alla presenza del principe Alberto II di Monaco.

E’ stato “un momento di incontro e dialogo che rafforza i legami tra comunità accomunate da una storia secolare e da valori condivisi. Occasioni come questa sono fondamentali per promuovere Toirano, la sua identità storica, la ricchezza culturale e la bellezza del nostro territorio”.

“Un sentito ringraziamento al principe Alberto II per l’accoglienza e l’attenzione dimostrata, all’Associazione Internazionale Regina Elena ODV nella persona del dottor Andrea Carnino e a tutti e tutte coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante passo per la nostra comunità”.