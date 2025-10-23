Anche il savonese agli Stati Generali della Logistica 2025: “Prioritario ammodernamento di strade e ferrovie”

Savona. Il Presidente Olivieri ha preso parte, presso il Centro Congressi della Regione Piemonte di Torino, ai lavori degli Stati Generali della Logistica 2025, giunti alla loro decima edizione (la prossima si terrà in Liguria).

L’incontro ha riunito esperti e rappresentanti nazionali delle tre Regioni del Nord-Ovest per un confronto sugli scenari attuali e sulle prospettive del settore. Significativa la presenza congiunta delle Amministrazioni di Savona, rappresentata dal Sindaco Marco Russo, e di Vado Ligure, con il Sindaco Fabio Gilardi e il Vicesindaco Mirella Olivieri, dell’Unione Industriali di Savona – con la Presidente Caterina Sambin, il Direttore Generale Alessandro Berta e il Vicepresidente Sezione Terminalisti Portuali Ettore Campostano – e dei principali attori del cluster portuale e marittimo, tra cui Santi Casciano (AD Vado Gateway e Reefer Terminal), Fabrizio Conni (Transmare e Consigliere Nazionale Confitarma), Marco Repetto.

La partecipazione savonese ha inteso ribadire la centralità del tema della movimentazione di merci e dati per l’intera provincia. “Un comparto strategico che coinvolge le attività produttive del terziario, dei servizi, del commercio internazionale e del turismo, da sempre tratto distintivo del nostro tessuto economico. Una visione che supera i confini locali, proiettandosi in un contesto europeo, in cui la piattaforma logistica ligure si conferma porta marittima dei traffici globali, con il sistema portuale di Savona-Vado tra i suoi snodi più dinamici e trainanti”.

“Centrale tra i temi è quello dell’ottimizzazione dell’accessibilità e dei tempi di spostamento all’interno del comprensorio, con l’obiettivo di rendere sempre più compatibili le attività portuali, attraverso gli adeguamenti infrastrutturali di ultimo miglio, così da collegarle in modo rapido ed efficiente all’immediato retroterra – in particolare alla Valbormida – capace di ripensarsi in chiave interregionale per una più efficace redistribuzione dei flussi di merci e una maggiore valorizzazione complessiva. In quest’ottica, tra gli obiettivi della missione logistica rientra anche il lavoro svolto per l’ampliamento del perimetro ligure della Zona Logistica Semplificata (ZLS), tema illustrato dal Direttore Berta nel tavolo tematico del congresso. L’inserimento di nuove aree di rilievo – tra cui le zone demaniali dei porti di Savona, Vado Ligure e Bergeggi, oltre ai compendi statali ex Funivie – rappresenta un’importante opportunità per attrarre investimenti e rafforzare la competitività del sistema economico regionale”.

La delegazione savonese ha ricordato che sul fronte infrastrutturale resta prioritaria la prosecuzione del percorso di ammodernamento delle linee stradali e ferroviarie della provincia. Tra i progetti, il potenziamento della tratta ferroviaria Savona– Torino, il raddoppio della linea Finale–Andora e il costante monitoraggio degli interventi di adeguamento autostradale, affinché vengano eseguiti senza compromettere la vitalità del tessuto produttivo. Massima attenzione, infine, al completamento dell’Aurelia Bis, strettamente connesso ai progetti del nuovo casello di Albisola, del casello di Bossarino e del relativo svincolo. Su quest’ultimo, l’obiettivo è quello di avviare un cronoprogramma concreto e stringente, così da poter iniziare il prima possibile i lavori e garantirne una gestione coordinata”.

Anche il Comune di Vado Ligure, con la partecipazione del sindaco Fabio Gilardi e della vicesindaco Mirella Oliveri, ha preso parte agli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, la convention che ha riunito le Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia per condividere strategie e progetti dedicati alla crescita di un sistema logistico sempre più integrato, competitivo e sostenibile.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo di Vado Ligure e Savona come poli centrali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dove sorge una delle piattaforme logistiche più avanzate del Mediterraneo. Il territorio si conferma porta del Nord-Ovest e del Sud Europa, punto di riferimento per la logistica intermodale e per la connessione tra portualità e grande industria. I porti, infatti, non rappresentano soltanto una fonte di reddito e di sviluppo economico, ma sono anche luoghi di cultura, di scambio e di identità, simboli della capacità di coniugare tradizione e innovazione.

⁠”La presenza di Vado Ligure a questo appuntamento – commentano il sindaco Fabio Gilardi e la vicesindaco Mirella Oliveri – conferma la centralità del nostro territorio nelle politiche di sviluppo del Nord-Ovest. I porti sono luoghi di lavoro e di crescita, ma anche di cultura e apertura al mondo. La sinergia tra istituzioni e operatori è la chiave per costruire un futuro logistico capace di coniugare competitività, innovazione e sostenibilità”.

A Vado è in corso la realizzazione di un parco ferroviario di nuova generazione, dotato di binari da 750 metri e progettato per interconnettersi con i corridoi TEN-T europei, rafforzando il collegamento tra il mare e le grandi reti continentali. Un’infrastruttura strategica che consentirà di migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci, integrando il porto con il sistema ferroviario nazionale ed europeo.

A completare questo quadro di sviluppo, Vado Ligure beneficia della presenza della Zona Logistica Semplificata (ZLS), strumento fondamentale per attrarre nuovi investimenti, semplificare le procedure amministrative e favorire la crescita delle imprese.

Un insieme di elementi che consolida il territorio come snodo chiave per la logistica sostenibile e intermodale del futuro.

Il Comune di Vado Ligure esprime un ringraziamento alla Regione Liguria nel rappresentare tutti i territori e porti nell’iniziativa e per l’impegno nel favorire la cooperazione tra territori e istituzioni, nonché al Comune di Savona, alla Provincia di Savona, all’Unione Industriali e a tutti gli operatori del settore presenti, per la partecipazione e il contributo offerto al confronto.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha sottolineato: “La logistica è fondamentale: merci, persone, dati e culture. Stiamo pensando come una macroregione, quindi dobbiamo agire come tale: tutti assieme, per far sì che il business generi ricadute economiche, occupazionali e di ricchezza, migliorando la qualità della vita. Liguria, Piemonte e Lombardia hanno tutto: dal mare alle vette montane, dalla blue economy all’industria pesante e tecnologica, fino a un PIL che, insieme, è tra i più competitivi d’Europa. Per sfruttare appieno le risorse bisogna superare i confini amministrativi, che oggi diventano spesso barriere invece che facilitatori per la sinergia con i privati”.

“Genova, con i cavi internazionali e le landing station è già un hub globale – prosegue Bucci -. Ora servono investimenti infrastrutturali collegati a un sistema europeo. Oggi si è parlato di temi chiave come Terzo Valico, alta velocità e Diga Foranea: opere che dimostrano una visione integrata nazionale. Dobbiamo lavorare insieme, in modo coeso e pragmatico, per rendere competitiva la nostra macroregione. Non solo possiamo essere all’altezza del sistema portuale del Nord Europa, dobbiamo puntare a fare sempre meglio e migliorarci in continuazione. L’appuntamento è per il prossimo anno in Liguria”.

“Gli Stati Generali della Logistica sono un appuntamento strategico per rafforzare la competitività del Nord Ovest – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Il rinnovo del protocollo tra Regioni e gestori ferroviari è uno strumento operativo per incidere su priorità infrastrutturali, come il completamento dei collegamenti Tortona-Voghera e Milano-Pavia. Inoltre, siamo al lavoro per rendere pienamente operative le Zone Logistiche Semplificate: quella di Genova, già attiva e in fase integrativa, e quella della Spezia, prossima all’istituzione. Strumenti fondamentali per attrarre investimenti e lavoro qualificato sui nostri territori. Genova sarà la prossima tappa degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest, occasione in cui potremo approfondire il ruolo dei nostri porti sul palcoscenico italiano ed europeo”.