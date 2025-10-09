  • News24
Anche il savonese al ShipDay25: la blue economy al centro del confronto nazionale

All’Auditorium della Tecnica di Roma, il Presidente Olivieri, il Comandante Matteo Lo Presti e il Consigliere Fabrizio Conni rappresentano il sistema logistico-portuale savonese all’Assemblea annuale Confitarma “Blue to Blue”

Provincia. Il Presidente Olivieri, unitamente al Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, e al Consigliere Nazionale di Confitarma, Fabrizio Conni, ha preso parte, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria – Roma, ai lavori dell’Assemblea annuale Confitarma “Blue to Blue”.

L’evento rappresenta un foro qualificato di confronto tra i principali operatori delle imprese di navigazione e dei gruppi armatoriali nazionali, attivi nei comparti merci, passeggeri, crociere e servizi ausiliari alla navigazione.

Nel corso della giornata di studio e approfondimento, esperienze, visioni e competenze si sono intrecciate per analizzare le prospettive del settore dello shipping, con particolare attenzione:

  • alle dinamiche regolatorie europee,

  • ai profili di adeguamento normativo connessi alla transizione energetica,

  • agli strumenti di governance del trasporto marittimo, in un contesto di continua evoluzione del sistema logistico e portuale italiano.

Particolarmente significativa la presenza dei rappresentanti del territorio savonese, volta a ribadire la centralità del sistema logistico-portuale di Savona nel contesto nazionale e internazionale della blue economy, nonché a sottolineare la sua importanza strategica per l’intero sistema produttivo locale.

