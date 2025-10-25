Anche il consigliere regionale Vaccarezza agli Stati Generali della Casa a Torino

Savona. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza a Torino, al Teatro Carignano, per gli Stati Generali della Casa “Semplificare per abitare, rigenerare per crescere”, convegno promosso e organizzato dal senatore Roberto Rosso, che da anni porta avanti un impegno costante per il diritto alla casa, la rigenerazione urbana e la semplificazione normativa.

“Sono molto contento di essere qui, in primis perché insieme a me ad assistere al convegno c’è una folta rappresentanza di sindaci, amministratori e coordinatori di Forza Italia della mia provincia e della regione. In sala i principali esponenti nazionali e piemontesi di Forza Italia: il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin e Paolo Zangrillo, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, i capigruppo Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e tanti rappresentanti del mondo professionale, delle imprese e dell’immobiliare. Una partecipazione che testimonia quanto il tema della casa sia centrale per il futuro delle nostre comunità”, commenta Vaccarezza.

“L’abitare deve tornare a essere un diritto concreto per le famiglie. La casa non può essere una preoccupazione, ma deve restare un punto fermo nella vita di tutti. Significa semplificare le norme, garantire tempi certi, valorizzare gli edifici esistenti senza consumare nuovo suolo, assicurare legalità e sicurezza, e rendere i quartieri più accoglienti e vivibili. Da Torino nasce una visione che guarda al futuro: città sicure e sostenibili, dove tutti possano trovare un alloggio dignitoso, ritrovarsi in comunità e costruire insieme il proprio futuro”, conclude il consigliere regionale.