  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Evento

Anche a Varazze il Tour Itinerante per la Sicurezza Stradale: Confarca porta “Crash Test Experience” e “Giocando si impara” in quattro città liguri

Al via domani da Varazze l'iniziativa organizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Generico ottobre 2025
Generico ottobre 2025
Generico ottobre 2025 Generico ottobre 2025

Liguria. La Liguria si prepara ad accogliere un importante tour itinerante dedicato alla sicurezza stradale, che vedrà Confarca protagonista con attività educative innovative rivolte a cittadini di tutte le età. Saranno oltre tremila i bambini e i ragazzi delle scuole di Varazze, di Sanremo, di Genova e di La Spezia che parteciperanno agli appuntamenti in piazza e che saranno alle prese con le simulazioni di incidenti stradali e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, attraverso la Crash Text Experience, e alle attività ludico-didattiche del format Giocando si impara. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che vedrà in campo diverse associazioni che si occupano di sicurezza stradale, toccherà quattro città della regione, uno in ogni provincia, con un programma ricco di momenti formativi e dimostrativi.

Il calendario degli appuntamenti

VARAZZE – 14 ottobre 2025

Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, ore 9:00.
Attività Confarca: Crash Test Experience + Giocando si impara

Partecipanti:

• Piero Provenzano, direttore UMC Genova

• Roberto Rizzo, coordinatore regionale Confarca

• Piero Salvi, presidente provinciale Confarca

SANREMO – 15 ottobre 2025

Piazzale Dapporto, ore 9:00.

Attività Confarca: Crash Test Experience + Giocando si impara

Partecipanti:

• Alessandro Mager, sindaco di Sanremo

• Piero Provenzano, direttore UMC Genova

• Giampiero Alberti, responsabile UMC Imperia

• Roberto Rizzo, Coordinatore regionale Confarca

• Pasquale D’Auria, presidente provinciale Confarca

• Comando Polizia Municipale Sanremo

GENOVA – 16 ottobre 2025

Porto Antico, ore 9:00.

Attività Confarca: Crash Test Experience + Giocando si impara

Partecipanti:

• Piero Provenzano – Direttore UMC Genova

• Roberto Rizzo – Coordinatore regionale Confarca

• Maurizio Sartini – Presidente provinciale Confarca

LA SPEZIA – 28 ottobre 2025
Piazza Europa, ore 9:00.
Attività Confarca: Giocando si impara

Partecipanti:

• Piero Provenzano, Direttore UMC Genova

• Massimiliano Tripoli, Responsabile UMC La Spezia

• Roberto Rizzo, Coordinatore regionale Confarca

Le attività

I due format educativi particolarmente coinvolgenti sono così strutturati:

Crash Test Experience: un’esperienza immersiva che permette ai partecipanti di comprendere concretamente l’importanza dei dispositivi di sicurezza e le conseguenze degli incidenti stradali.

Giocando si impara: attività ludico-didattiche pensate per sensibilizzare sulla sicurezza stradale attraverso il gioco, rendendo l’apprendimento delle buone pratiche alla guida accessibile e coinvolgente.

Gli eventi si inseriscono in una manifestazione più ampia che vedrà la partecipazione di altre associazioni del settore, con ulteriori attività dedicate alla promozione della cultura della sicurezza sulle strade.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.