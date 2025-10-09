Amore tossico, il questore di Savona Mariani: “Registriamo abbassamento dell’età, dobbiamo agire sui giovani”

Loano. “Nel savonese abbiamo registrato, a proposito di amore tossico, un abbassamento dell’età di queste situazioni, in linea con quello che succede su scala nazionale. Vediamo femminicidi che coinvolgono sempre più spesso giovani e proprio sui giovani dobbiamo agire, dobbiamo lavorare”.

Con queste parole, il questore di Savona, Giuseppe Mariani, ha commentato l’urgenza di affrontare il tema delle relazioni disfunzionali.

E lo ha fatto in occasione della conferenza “Senza catene: liberarsi dagli stereotipi e dalle relazioni che fanno male”, che si è tenuta questa mattina (9 ottobre) al PalaGarassini di Loano, di fronte ad una nutrita platea di studenti, e ha visto protagonista la criminologa Roberta Bruzzone.

Il questore ha voluto lodare l’approccio comunicativo scelto dalla nota criminologa per l’incontro con i ragazzi, riconoscendo l’efficacia del suo metodo: “Oggi la dottoressa ha fatto una cosa bellissima, ha usato un linguaggio dissacrante, ma è questo il linguaggio che capiscono i giovani, perché portare per esempio una persona che fa un trattato di medicina oppure un trattato di filosofia o di psicologia a ragazzi dai 14 ai 19 anni non serve a niente“.

Secondo Mariani, per raggiungere davvero gli studenti “bisogna parlargli così, anche con uno slang piuttosto pesante, con parole che fanno parte del loro linguaggio quotidiano: ha sicuramente colpito nel segno”.

“Spero ovviamente che non si verifichino episodi legati all’amore tossico di cui si è parlato, ma purtroppo è una situazione molto diffusa. Auspichiamo che incontro come quello di oggi possano servire anche a qualcuno per liberarsi d queste catene”, ha concluso il questore.