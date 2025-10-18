Vado Ligure. Altro incidente in autostrada: intorno le 13:10 sulla A10, in direzione Ventimiglia, poco dopo l’area di servizio di Valleggia, si è verificato uno scontro che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Savona, i sanitari del 118, il personale di Autostrade e le Forze dell’Ordine.

Si registra un solo ferito lieve, l’occupante dell’autovettura, che non ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.

Si segnalano rallentamenti al traffico.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

L’intervento è ancora in corso anche per l’azione di bonifica e messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dal sinistro.