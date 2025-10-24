Altarese sconfitta dal Dego, Ponte: “Prestazione insufficiente, ma c’era un rigore solare per noi”

Ancora privo di gioie il rendimento casalingo dell’Altarese in questo campionato. Tre partite in casa, un pareggio e due sconfitte. La seconda è arrivata domenica nel match contro il Dego, perso 0-1. Decisivo il gol di Strazzacapa per la vittoria dei biancoblù, in una partita condizionata anche dall’espulsione per Pietro Salani nel roster giallorosso. Una gara sulla quale dunque hanno anche inciso gli episodi, ma mister Alessio Ponte non è comunque soddisfatto della prestazione.

Dichiara il tecnico: “Non è stata la nostra miglior partita a livello tecnico. Era una partita difficile contro una squadra forte, ma non abbiamo fatto quello che facciamo di solito in allenamento. Ci siamo sporcati un po’ troppo, abbiamo lanciato tanto la palla”.

Come anticipato, gli episodi hanno condizionato l’esito della gara: “11 contro 11 la partita è stata molto equilibrata, poi con l’espulsione ci siamo abbassati. C’è anche da dire che ogni domenica collezioniamo episodi a nostro sfavore. C’era un rigore solare per Quinonez. Sembra che la dobbiamo sempre raccontare, ma ogni domenica è così”.

Nel complesso però il bilancio del mister è positivo. L’Altarese ha conquistato 4 punti nelle prime 4 partite e domenica affronterà il Cisano in una sfida delicata per la seconda metà di classifica. Ponte afferma: “A livello prestativo abbiamo fatto sempre bene, a parte oggi. La prestazione di oggi non è stata sufficiente, ma nel complesso in questo inizio di stagione abbiamo raccolto meno di quanto prodotto per svariate ragioni. Dobbiamo rimboccarci le maniche”