Chirurgico

Altarese, che goal di Domeniconi: la perla del classe 2005 regala il pari contro il Cisano

Il video della rete

Il gran goal di Matteo Domeniconi ha consentito all’Altarese di pareggiare 1 a 1 contro il Cisano rispondendo alla marcatura di Hamati.

Il centrocampista classe 2005 commenta così i suoi primi mesi col nuovo club: “Ho trovato uno spogliatoio bello da vivere e simpatico ma serio durante gli allenamenti. Mi trovo molto bene con il mister. Mi piace il suo metodo con tata palla e la giusta corsa. Sto cercando di ritagliarmi il mio spazio. Grazie al mister e ai compagni sto ritrovando la fiducia. Siamo una squadra di buon livello e penso che possiamo fare molto di più”.

L’Altarese ha conquistato cinque punti nelle prime cinque giornate. Domenica ospiterà la San Filippo Neri.

