Altare, scontro auto-camion alla rotonda dello svincolo A6: un ferito e traffico bloccato

Altare. Incidente e traffico bloccato ad Altare all’altezza della rotonda per lo svincolo della A6.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e un camion, per cause ancora in via di accertamento.

Nell’impatto tra i due mezzi, ad avere la peggio è stato il conducente della vettura, rimasto ferito a seguito dello scontro. Il mezzo pesante, a seguito della dinamica del sinistro, si è intraversato lungo il tratto viario, bloccando la circolazione stradale.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca altarese e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il guidatore è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Sul luogo dell’incidente anche personale di Autofiori, carabinieri e polizia per la regolazione della viabilità. Al momento si segnalano code in particolare dalla variante del Vispa, in attesa della rimozione del mezzo pesante e del ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto.