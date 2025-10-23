Altare, a Villa Rosa due appuntamenti per la rassegna delle giornate della cultura

Altare. Per la rassegna delle giornate della cultura quest’anno l’Amministrazione comunale di Altare, in collaborazione con il Museo dell’Arte Vetraria Altarese, la Società Savonese di Storia Patria e l’Associazione Culturale Aemilia Scauri, propone due conferenze a tema “Altare”. Un viaggio nella storia del nostro paese partendo dalle origini e passando per il medioevo per conoscere aneddoti e curiosità sugli usi e costumi degli altaresi del tempo.

Il primo appuntamento sarà venerdì 24 ottobre alle ore 20.45, nella splendida cornice della sala conferenze di Villa Rosa, con la conferenza “Altare prima di Altare – la preistoria nella Valbormida” a cura di Carmelo Prestipino, dove potrete scoprire le origini di Altare, il punto strategico che dai monti porta al mare, un valico tra gli Appennini e le Alpi.

A seguire sabato 15 novembre alle ore 16.30, sempre presso la sala conferenze di Villa Rosa, la conferenza “Altare nel Medioevo” tenuta dal Dott. Furio Ciciliot nella quale si parlerà di boschi, marchesi, vetrerie, e molto altro.