Alluvione, Arboscello (PD): “Approvato il Ddl 80 che prevede lo stanziamento dei fondi per la Valbormida”

Valbormida. “È stato approvato ieri, 14 ottobre, in aula quello che è un provvedimento che ritengo fondamentale per sostenere i comuni della Valbormida. Con l’approvazione del Ddl 80 la Regione potrà anticipare risorse agli enti locali che ne faranno richiesta e che hanno subito danni ingenti a causa dell’alluvione di settembre 2025”.

Così spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello su approvazione delle Misure a favore degli enti locali colpiti dall’alluvione di settembre 2025 e prosegue: “Dopo la seduta fiume di ieri in cui si è discusso della riforma della legge regionale sulla dirigenza, su mia precisa richiesta, è stato votato in aula il Ddl 80 che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro a sostegno degli enti locali per provvedere a riparare i danni causati dall’alluvione. Un anticipo di spesa che poi i comuni potranno restituire entro il 31 dicembre, quando riceveranno i fondi nazionali”.

“Si tratta di comuni che sono stati costretti a interventi immediati e in somma urgenza per il ripristino di strade, sentieri e anche per affrontare l’emergenza. Soprattutto quelli più piccoli, hanno difficoltà a reggere l’impatto finanziario di queste spese, quindi era importantissimo che questa misura venisse portata in votazione in tempi brevi per liberare le risorse e poterle al più presto distribuire agli enti locali”, conclude il consigliere regionale.