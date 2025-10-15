  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aiuti

Alluvione, Arboscello (PD): “Approvato il Ddl 80 che prevede lo stanziamento dei fondi per la Valbormida”

Il consigliere regionale dem: "Un aiuto importante per gli enti locali che hanno dovuto affrontare l'emergenza alluvionale"

Roberto Arboscello

Valbormida. “È stato approvato ieri, 14 ottobre, in aula quello che è un provvedimento che ritengo fondamentale per sostenere i comuni della Valbormida. Con l’approvazione del Ddl 80 la Regione potrà anticipare risorse agli enti locali che ne faranno richiesta e che hanno subito danni ingenti a causa dell’alluvione di settembre 2025”.

Così spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello su approvazione delle Misure a favore degli enti locali colpiti dall’alluvione di settembre 2025 e prosegue: “Dopo la seduta fiume di ieri in cui si è discusso della riforma della legge regionale sulla dirigenza, su mia precisa richiesta, è stato votato in aula il Ddl 80 che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro a sostegno degli enti locali per provvedere a riparare i danni causati dall’alluvione. Un anticipo di spesa che poi i comuni potranno restituire entro il 31 dicembre, quando riceveranno i fondi nazionali”.

“Si tratta di comuni che sono stati costretti a interventi immediati e in somma urgenza per il ripristino di strade, sentieri e anche per affrontare l’emergenza. Soprattutto quelli più piccoli, hanno difficoltà a reggere l’impatto finanziario di queste spese, quindi era importantissimo che questa misura venisse portata in votazione in tempi brevi per liberare le risorse e poterle al più presto distribuire agli enti locali”, conclude il consigliere regionale.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.