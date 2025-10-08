All’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci porte aperte per conoscere gli indirizzi tecnici e professionali

Savona. L’Istituto di Istruzione Superiore Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, già nel mese di ottobre, apre le sue aule agli studenti che si apprestano a scegliere il proprio percorso di studi.

Due giornate speciali dedicate all’orientamento scolastico offriranno l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza di una lezione, incontrare docenti e studenti e scoprire da vicino l’offerta formativa dell’Istituto.

Le date da segnare in agenda:

– sabato 18 ottobre 2025: giornata dedicata agli indirizzi tecnici, con lezioni aperte e attività dimostrative (via S.G. Bosco);

– sabato 25 ottobre 2025: focus sugli indirizzi professionali, con lezioni aperte e dimostrazioni pratiche (via Aonzo, via Oxilia, via alla Rocca).

L’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci rappresenta un punto di riferimento per la formazione a Savona, offrendo percorsi che coniugano solida preparazione teorica e forte legame con il mondo del lavoro e delle professioni. L’obiettivo è guidare i ragazzi a sviluppare competenze spendibili nel futuro universitario o professionale, valorizzando talenti e aspirazioni individuali.

Durante le giornate di orientamento sarà possibile:

– assistere a lezioni reali nei diversi indirizzi;

– partecipare a laboratori pratici e dimostrativi;

– conoscere insegnanti e studenti già inseriti nei percorsi;

– ricevere informazioni utili per la scelta della scuola superiore.

Un’occasione unica per respirare l’atmosfera dell’Istituto e raccogliere elementi concreti per una scelta consapevole del futuro.

Ma le occasioni non finiscono qui: tra novembre e gennaio l’istituto proporrà anche diversi Open Day, laboratori tematici e ulteriori giornate di lezioni aperte, per offrire momenti di confronto e partecipazione ancora più ricchi e coinvolgenti.

Per ulteriori informazioni e per consultare le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto alla sezione orientamento.

E’ necessaria la prenotazione a questo link. Qui il sito d’Istituto.