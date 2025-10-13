  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Open day

All’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci due open day per conoscere gli indirizzi tecnici e professionali

Un’occasione unica per respirare l’atmosfera dell’Istituto e raccogliere elementi concreti per una scelta consapevole del futuro

Generico ottobre 2025

Savona. L’Istituto di Istruzione Superiore Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, già nel mese di ottobre, apre le sue aule agli studenti che si apprestano a scegliere il proprio percorso di studi.

Due giornate speciali dedicate all’orientamento scolastico offriranno l’opportunità di vivere in prima persona l’esperienza di una lezione, incontrare docenti e studenti e scoprire da vicino l’offerta formativa dell’Istituto.

Le date da segnare in agenda:
– sabato 18 ottobre 2025: giornata dedicata agli indirizzi tecnici, con lezioni aperte e attività dimostrative (via S.G. Bosco);
– sabato 25 ottobre 2025: focus sugli indirizzi professionali, con lezioni aperte e dimostrazioni pratiche (via Aonzo, via Oxilia, via alla Rocca).

L’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci rappresenta un punto di riferimento per la formazione a Savona, offrendo percorsi che coniugano solida preparazione teorica e forte legame con il mondo del lavoro e delle professioni. L’obiettivo è guidare i ragazzi a sviluppare competenze spendibili nel futuro universitario o professionale, valorizzando talenti e aspirazioni individuali.

Durante le giornate di orientamento sarà possibile:
– assistere a lezioni reali nei diversi indirizzi;
– partecipare a laboratori pratici e dimostrativi;
– conoscere insegnanti e studenti già inseriti nei percorsi;
– ricevere informazioni utili per la scelta della scuola superiore.

Un’occasione unica per respirare l’atmosfera dell’Istituto e raccogliere elementi concreti per una scelta consapevole del futuro.

Ma le occasioni non finiscono qui: tra novembre e gennaio l’istituto proporrà anche diversi Open Day, laboratori tematici e ulteriori giornate di lezioni aperte, per offrire momenti di confronto e partecipazione ancora più ricchi e coinvolgenti.

Per ulteriori informazioni e per consultare le modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto alla sezione orientamento.

E’ necessaria la prenotazione a questo link. Qui il sito d’Istituto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.