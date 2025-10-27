  • News24
Exploit

Albissole, Cattardico vuole un Loano-bis: “Cerchiamo di ripetere il percorso, ma ora pensiamo alla prossima” fotogallery

Vittoria da squadra matura contro il Savona: "Nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo rischiato nulla, solo un tiro-cross alla fine"

Vittoria pesante per l’Albissole. L’1 a 0 contro il Savona vale il terzo posto in classifica. A quota 15 punti, i ceramisti sono a -1 dalla sorpresa Ca de Rissi e a -4 dalla capolista Sestrese.

“Una vittoria importante. Abbiamo disputato una grossa partita – esordisce Cristian Cattardico -. Nella ripresa abbiamo avuto diverse occasioni e non abbiamo rischiato nulla, solo un tiro-cross alla fine. Nel primo tempo un match di grande sacrificio per controllare il loro palleggio”.

“Anche nel primo tempo avremmo potuto gestire meglio alcune ripartenze. Loro hanno un bel palleggio e sfruttano bene l’ampiezza di un campo largo. Sappiamo di stare bene fisicamente e abbiamo trovato il goal con merito. Avremmo dovuto chiuderla perché abbiamo avuto la palla per farlo”.

Due anni fa Cattardico aveva guidato a sorpresa la San Francesco Loano alla vittoria della Promozione. Che l’ex maghetto non voglia riprovarci? “Due squadre da costruire. Qui ho trovato un gruppo con una cultura del lavoro importante Quanto fatto a Loano rimane scolpito nel mio cuore, due stagioni bellissime. Cerchiamo di ripetere il percorso ma è una squadra giovane dobbiamo vivere partita dopo partita”. Sul campionato ha poi aggiunto che rispetto a due anni fa c’è un equilibrio maggiore complessivo e che si segna di più, con squadre che hanno tutte le armi per fare male.

Domenica prossima al Faraggiana arriva la capolista Sestrese: “Sarà una bella partita, contro una squadra costruita per vincere e che prova a farlo da tre anni. Sarà una partita, come questa, che ci farà crescere”.

  Promozione, Albissole batte Savona 1 a 0
  • Promozione, Albissole batte Savona 1 a 0
  • Promozione, Albissole batte Savona 1 a 0
Promozione, le immagini di Savona vs Albissole
