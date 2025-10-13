Albissole, Cattardico: “Quando non vinciamo dobbiamo rosicare ma nessuna pressione: siamo giovani e nuovi”

Ceriale. “Il punto conta sempre, in ogni caso. Rimane l’imbattibilità, che è comunque una cosa positiva. Però dobbiamo fare di più: essere più cattivi quando entriamo in area di rigore e più cattivi nel difendere. Ci manca ancora questo passo, ma è normale: siamo una squadra giovane”. Cristian Cattardico commenta così il pareggio della sua Albissole in casa del Ceriale, che accoglie ma non a pieni voti.

In vantaggio al 3′ con Diana, i ceramisti sono stati riacciuffati dal tiro da fuori di Shpuza che ha fissato il risultato sul definitivo 1-1. “Nella gestione della partita siamo mancati, soprattutto nel primo tempo – prosegue -. Nel secondo, invece, abbiamo fatto un’ottima gara senza rischiare praticamente nulla“.

Secondo Cattardico ci vuole pazienza prima di vedere la miglior versione degli albissolesi: “Spesso ci mettono tra le favorite, ma la verità è che siamo una squadra nuova, con tanti ragazzi giovani e molti giocatori che l’anno scorso hanno avuto problemi. Barisone veniva da un anno di inattività, Macagno e Carinci hanno avuto parecchi infortuni. È un gruppo che deve crescere gradualmente: abbiamo ampi margini di miglioramento, ma nessuno deve sentirsi obbligato o sotto pressione per fare un campionato diverso. Come dico sempre, dobbiamo ragionare partita dopo partita, crescere nella cattiveria e nella fame di vincere. Oggi, come domenica scorsa, erano due partite che potevamo portare a casa”.

Ed è proprio una mentalità vincente ciò che sta cercando di trasmettere alla squadra: “Giocare ogni partita per raggiungere il risultato. A volte si riesce a fare bottino pieno, altre no, ma l’idea deve essere quella. Quando non vinciamo dobbiamo rosicare, come stiamo facendo ora. La differenza tra chi vince e chi non vince è tutta lì: in quei dettagli, in una palla che esce di un millimetro su una punizione laterale. Quelle situazioni fanno la differenza: lì bisogna spingere la palla in porta”.