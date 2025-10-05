Albisola, arte e cultura: il premio alla carriera “Pier Merighi” a Ivan Cuvato

Albisola, città dell’arte, ha vissuto ieri un momento di grande rilevanza culturale. Presso il ritrovo culturale “P. Boselli” si è svolta la cerimonia di consegna del premio alla carriera “Pier Merighi” a Ivan Cuvato, nel corso dell’inaugurazione della 24ª edizione della mostra itinerante “Artisti a Confronto”, organizzata dall’Associazione Culturale Varaggio Art e coordinata da Luigi Cerruti.

Il premio, intitolato alla memoria di Pier Merighi, gallerista e divulgatore d’arte recentemente scomparso, intende rendere omaggio a personalità che, come Cuvato, hanno contribuito con talento e dedizione alla crescita e alla diffusione della cultura artistica.

La manifestazione, giunta ormai alla sua ventiquattresima edizione, si conferma come una delle rassegne più significative nel panorama culturale italiano, capace di unire tradizione e innovazione. Anche quest’anno la mostra vede la partecipazione di artisti nazionali e internazionali di riconosciuta fama, noti al pubblico dell’arte per la qualità delle loro opere e per la loro capacità di interpretare le sfide del contemporaneo.

Con il suo carattere itinerante, “Artisti a Confronto” offre un’occasione unica di dialogo tra diversi linguaggi espressivi e contribuisce a consolidare il ruolo di Albisola e delle città coinvolte come poli di riferimento per l’arte e la cultura, sia in Italia che oltre i confini nazionali.

Durante la cerimonia, il coordinatore Luigi Cerruti ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter inaugurare questa ventiquattresima edizione con un riconoscimento importante come il premio alla carriera “Pier Merighi”. Ivan Cuvato rappresenta un punto di riferimento per la ricerca artistica contemporanea e il suo percorso incarna perfettamente lo spirito della nostra rassegna”.

Visibilmente emozionato, Ivan Cuvato ha ringraziato per il riconoscimento con queste parole: “Ricevere un premio intitolato a una figura come Pier Merighi è un onore che custodirò con grande riconoscenza. L’arte è un viaggio continuo e questo riconoscimento mi sprona a proseguire con la stessa passione di sempre”.

La consegna del premio alla Carriera a Ivan Cuvato ha suggellato un’inaugurazione che unisce il ricordo e l’omaggio a una figura storica come Pier Merighi alla valorizzazione delle nuove frontiere della ricerca artistica.