Albisola, ecco la rinnovata Scuola Comunale di Ceramica

Albisola Superiore. Una scuola di ceramica che investe sul futuro. Nella formazione, da sempre. Dove sono passati numerosi artisti e oggi restituita alla città, completamente rinnovata. Un lavoro durato tutta l’estate, ed ora è si pronti per ripartire. La Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia grazie ai lavori di ammodernamento effettuati negli scorsi mesi.

Il presidente Gabriele Resmini, ha illustrato il programma formativo con i nuovi corsi che guideranno gli allievi in un percorso di crescita artistica e professionale. “Tecnica artigianale che si mescola con quella artistica. Una tradizione che porteremo avanti con forza grazie anche a questa rinnovata scuola” ha sottolineato. Non solo un rilancio strutturale, ma anche simbolico.

“Un grande orgoglio. Questa scuola, di proprietà comunale, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per la nostra città, per l’offerta formativa, didattica, per il turismo scolastico. Ma anche per il marketing territoriale. – ha rimarcato il vicesindaco Luca Ottonello – Il nostro sostegno da sempre, e in futuro, per l’Associazione l Ceramisti che è la realtà che gestisce la scuola”.

La scuola sarà intitolata al concittadino Tino Gaggero, figura profondamente legata alla tradizione ceramica albisolese. E proprio in suo onore, è stata svelata una targa commemorativa. L’assessore alla Scuola di Ceramica, Simona Poggi: “Una realtà importante perché investe sul futuro e sulla formazione. Sono sicura che con il presidente Gabriele Remini, saprà guardare oltre, sia nel portare avanti la tradizione, sia con nuovi linguaggi espressivi”. La ceramica, una bandiera della nostra Liguria:

“Una vera e propria eccellenza, questa scuola comunale – aggiunge la consigliera regionale, Sara Foscolo – aperta a tutti con tantissimi corsi. Questo restyling permette di portare avanti una tradizione preziosa che ha fatto conoscere la nostra terra in tutto il mondo”.