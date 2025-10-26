Albigaunia – Virtus Sanremese fuoco e scintille! Termina in pari con i bianconeri ad un passo dalla vittoria

ALBINGAUNIA (60′ Marquez) 1 – 1 (19′ Miceli) VIRTUS SANREMESE

IL COMMENTO

Albenga. Una partita di carattere quella dimostrata oggi sul campo dall’Albingaunia. Tanta tecnica individuale e tattica che ha permesso alla squadra di Poggi di ottenere un punto contro la super favorita del campionato. Ad un primo tempo dove ambo le squadre potevano infilzare a più riprese, si scende negli spogliatoi con la Virtus in vantaggio nel risultato. Tante occasioni, per l’Albingaunia soprattutto nei primi minuti, per gli ospiti soprattutto sul finale.

Una partita molto fisica e agonistica. Carica a mille sugli spalti, con un clima da categorie superiori, che ha sicuramente galvanizzato la prova dei bianconeri. Diversi scontri fallosi nella prima frazione, a contrapposizione della seconda dove è stato il gioco a prevalere. Subito meglio la Virtus, verso la fine l’Albingaunia con i cambi rinfresca il gioco: Savona non sbaglia nulla e si conquista diverse punizioni, Secco illumina con il filtrante tra le linee Marquez che insacca Brizio e fa esplodere lo stadio.

È anche la giornata dei portieri. Brizio si immola con un doppio salvataggio su corner nella prima frazione, nella seconda neutralizza un razzo su punizione di Gibertini che sembrava imprendibile. Massabò da pochi passi illude Miceli con una parata dal coefficiente altissimo, da dietro un allenatore aggiunto nel sistemare ad ogni ripartenza la difesa a sua protezione.

Esperienza sulla carta, ma in campo? Unica pecca della Virtus, che gli costa cara, il calo di concentrazione. Espulsione di Martelli per fallo di reazione che lascia la squadra in nove. Proprio da quella parte Nida poco dopo riesce ad infilarsi facilmente e De Mare è costretto al fallo tattico per impedire l’occasione. Per 10 minuti gli ospiti si trovano a giocare in nove, ma da giocatori esperti della loro caratura non ti aspetti un calo mentale simile che rischia di rovinare una partita.

LA CRONACA

96′ Termina qua! Pareggio tra Virtus e Albingaunia, con i sanremesi che rischiano tantissimo negli ultimi minuti e rischiano di rovinare la loro partita.

93′ Nida si divora un gol facile facile! Brizzi esce dai pali per prendere la sfera ma la perde, il pallone arriva a Nida che dal limite dell’area, con la porta spalancata, si divora il gol calciando alle stelle.

90′ Assegnati 6 minuti di recupero.

89′ Schillaci cade a terra, è esausto. Crampi per lui che prima di scendere a terra chiama il cambio dalla panchina. Al suo posto pronto ad entrare Campagnani.

85′ Nida sfiora il gol dal limite! Barba al palo e centravanti che si dispera per la mancata occasione, Brizzi aveva giustamente battezzato fuori la palla prendendosi però qualche rischio.

82′ Minuti finali clamorosi! Botta violentissima di Gibertini e super risposta di Brizzi che salva una palla che sembrava impossibile da prendere! Poi infilza in porta un giocatore dell’Albingaunia con la panchina che si riversa in campo, ma l’arbitro annulla la rete per fuorigioco. Ultima sostituzione per Poggi che rileva Ciravegna per Esposito. Prunecchi opera la prima sostituzione, dentro Oddo per Ventre.

80′ Succede di tutto, Virtus in nove a poco dalla fine! Nida si inserisce in area e vince atterrato Taddei che si aggiudica l’espulsione! Punizione dal limite con l’Albingaunia che ora si trova in doppia superiorità numerica per gli ultimi minuti di partita.

76′ Clamoroso, Virtus Sanremese in dieci! Espulso Martelli, cade a terra Secco che accusa il colpo. Intanto arrivano aggiornamenti per le condizioni di Bianco, sembra aver subito un duro colpo al polso.

74′ Ventre prende palla e coraggio e palla al piede si accentra e inquadra la porta. Conclusione alta sopra la traversa.

73′ Problemi in campo per Bianco che si accascia a terra ed esce in lacrime dal campo. Sembra più serio del previsto l’infortunio, al suo posto Nida.

70′ Ammonito De Mare che ferma irregolarmente la galoppata di Bianco che si era involato verso la porta sulla corsia laterale. Non ci sta la panchina ingauna che ha chiesto a gran voce la massima punizione per il terzino avversaria.

68′ Ciravegna ad un passo dal gol del vantaggio. Conclusione imprecisa che non impensierisce Brizzi. Intanto arriva il terzo cambio per Poggi, fuori l’autore del gol del pareggio Marquez per Giordano.

67′ Cresce l’Albingaunia in questa parte di partita, molto più propositiva dall’ingresso in campo. Lancio lungo perfetto di Pollio verso Gibertini, buona difesa del centrale che devia in rimessa.

62′ Altro sprazzo dell’Albingaunia che si porta in avanti con una bella sventagliata di Bianco per Gibertini che controlla e poi riserve il numero 10. Il passaggio successivo non è però preciso e la Virtus recupera palla.

60′ Recupera palla l’Albingaunia, Secco prende palla e mette un pallone in mezzo per Marquez che fa due passi e poi gonfia la rete! Il gol del Puto che fa esplodere il Riva! L’Albingaunia pareggia la sfida in un momento che sembrava favorevole per la Virtus, tutto da rifare per gli ospiti.

56′ Subito in partita Savona che prende un fallo da Schillacci con annessa ammonizione per il numero 11 avversario. Però la panchina esplode perchè voleva un fallo precedentemente su Martelli non sanzionato. Schillacci invece accetta di buon grado il cartellino, l’intervento è stato decisamente ruvido.

55′ Ecco infatti la doppia sostituzione, dentro Secco e Savona per Gastaldi e Secco A.

52′ Corner dell’Albingaunia. Gastaldi la mette perfetta sul secondo palo dove svetta Ciravegna che non riesce a colpire come avrebbe voluto e spedisce il pallone a lato di poco. Prima occasione degli ingauni in questo secondo tempo. Poggi intanto è pronto ad inserire due giocatori in campo, si preparano Secco e Savona.

49′ Situazione simile a quella descritta poc’anzi, con la differenza che questa volta Plando era in netto vantaggio e recupera un pallone spinoso. Nel tentativo di disimpegno ottiene fallo e permette ai suoi di rifiatare. Buon inizio della Virtus in questo secondo tempo, già a più riprese arrivato davanti all’area avversaria. L’Albingaunia non è ancora riuscita a trovare il varco giusto per arrivare sulla trequarti.

47′ Brivido in attacco con Plando che non sente la chiamata di Massabò e gli toglie la sfera da pressato. Il capitano ingauno riesce comunque a disimpegnarsi e ad evitare il peggio.

45′ Si riprende! Questa volta è la Virtus a battezzare il pallone della seconda frazione con Schillaci. Tanti giocatori posizionati sulla linea del centrocampo pronti a scattare per non dare riferimenti. Schillaci lancia verso Massabò che copre la ripartenza di Islahi e ottiene così la sfera.

Secondo tempo

46′ Sul tiro alto di Schillaci da pochi passi si spegne questo primo tempo. Una gara molto frammentata dai falli da cui scaturivano lunghe attese per le punizioni. La Virtus si aggrappa alla rete di Miceli, che rischia di rifarsi nuovamente ma trova un grande Massabò tra lui e la doppietta. L’Albingaunia approccia molto bene alla gara, già nei primi minuti tre grandi azioni per trovare la rete del vantaggio, ma Brizio si rende superlativo su tutte e tre le occasioni.

45′ Assegnato un minuto di recupero. Su questo, arriva un’altro contrasto molto deciso di Plando. L’arbitro non ci pensa due volte e corre verso il capitano ingauno con il giallo già in mano, ammonito.

42′ Azione corale dell’Albingaunia che parte da Bianco col tacco a centrocampo e arriva a Gibertini dalla parte opposta del campo che ottiene il corner. Ancora un nulla di fatto per la squadra di Poggi. Ripartenza lampo della Virtus Sanremese, il pallone arriva a Miceli che vuole riproporsi e calcia, cosa ha salvato Massabò! Un tiro molto potente che l’estremo difensore riesce a neutralizzare, questa volta si è superato.

35′ Ennesima punizione di questo primo tempo, altra occasione sulla trequarti per la squadra di Poggi. Gibertini si incarica della battuta, il pallone finisce decisamente alto sopra la porta.

32′ Ammonito anche Islahi per un contatto su Gibertini a poco dall’area. Punizione per l’Albingaunia, pallone che si spegne sulla barriera. Intanto quasi ogni pallone è un fallo e una recriminazione, ogni giocata è una battaglia. Sicuramente più contrasti che gioco in questo primo tempo, e così è difficile prendere ritmo e produrre azioni buone per entrambe le formazioni per o incrementare il risultato o pareggiare la sfida.

29′ Ventre su punizione mette in mezzo ma svetta il solito Greco. Poi nel mucchio qualcuno colpisce il pallone che esce di un soffio dal secondo palo.

27′ Pallone che arriva a Alvarez che sul primo palo cerca addirittura il secondo, era decisamente difficile metterla dentro visto che era molto attaccato al palo, ma la sfera esce veramente di poco dallo specchio. Intanto Poggi chiama una costruzione diversa da come avevano iniziato, da vedere come creerà ora l’Albingaunia.

26′ Ammonito anche Greco per un intervento sulla trequarti. Minniti dopo qualche colpo di troppo ha deciso di sanzionare ogni fallo per evitare che il gioco diventi troppo agonistico.

21′ Scaramucce in campo tra Marquez e Taddei dopo un fallo ai danni di Ciravegna, forse qualche spiegazione per il fallo di prima. Viene ammonito proprio Taddei, poi sulla punizione la conclusione è troppo debole per impensierire Brizio che blocca.

19′ Crea la Virtus Sanremese, pallone che sbuca dalla parte di Miceli che stoppa e inquadra il secondo palo! È avanti la Virtus con il gol del mediano ospite, grande colpo a incrociare molto potente, Massabò quasi non lo vede partire, era difficile prenderla.

17′ Intervento molto ruvido di Marquez su Taddei nel tentativo di recuperare la palla. Ci stava l’ammonizione, chiesta dalla panchina sanremese, ma l’arbitro ha valutato giusto assegnare solamente il calcio di punizione.

13′ In questi primi minuti diversi falli che hanno stoppato le varie situazioni di gioco, da una parte all’altra. Diverse recriminazioni anche da parte della panchina sanremese, secondo Prunecchi alcuni fischi arrivati per contatti leggeri dei suoi. Diverse punizioni insidiose per l’Albingaunia, l’ultima di queste termina tra i guanti di Brizzi, già impegnato più volte.

9′ Virtus Sanremese che non rimane comunque a guardare nonostante la partenza razzo della squadra di casa. Già diverse situazioni dove i sanremesi hanno potuto gonfiare la rete, ma la difesa ingauna ben organizzata da Massabò e Greco sta reggendo alla grande.

3′ Doppio intervento miracoloso di Brizio! Punizione per l’Albingaunia. Sulla punizione pallone messo dentro e Gerosa svetta di testa spedendo il pallone sul secondo palo. Qua l’estremo difensore ci mette il guanto e devia via dai pali, poi il pallone viene recuperato da Gastaldi che calcia da fuori area e ripesca l’angolo battezzato prima. Qua Brizio si immola, una palla dall’expected goal altissimo.

1′ Subito al tiro Bianco! Si accenta in area e calcia sul primo palo, un difensore colpisce di testa e manda in corner dove però non arriva nessuno.

1′ Si inizia! Subito al giro palla l’Albingaunia che ripete addirittura da Massabò che prova subito a rendersi propositivo. Pallone non raccolto da nessuno dei suoi, prende la sfera Brizio nella sua area. Albingaunia in maglia arancione, Sanremese in divisa bianca a strisce blu. Atmosfera suggestiva in un Riva sold out e super entrata della squadra di casa accompagnata dai fumogeni rossi.

Primo tempo

Ecco le formazioni della partita:

Albingaunia: 1 Massabò, 2 Gerosa, 3 Fazio, 4 Pollio, 5 Greco, 6 Plando, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Ciravegna, 10 Bianco, 11 Gastaldi. A disposizione: 12 Manti, 13 Buttu, 14 Secco A, 15 Esposito, 16 Giordano, 17 Milazzo, 18 Nida, 19 Savona, 20 Secco L. Allenatore: Poggi.

Virtus Sanremese: 1 Brizio, 2 De Mare, 3 Islahi, 4 Taddei, 5 Castaldo, 6 Negro, 7 Martelli, 8 Miceli, 9 Alvarez, 10 Ventre, 11 Schillaci. A disposizione: 12 Barbera, 13 Oddo, 14 Fontana, 15 Alasia, 16 Mendez, 17 Campagnani, 18 Corte, 19 Puglisi, 20 Scalabrin. Allenatore: Prunecchi.

Arbitro dell’incontro il signor Giorgio Minniti della sezione di Genova.

Albenga. Buon inizio di serata a tutti i nostri lettori e ben ritrovati per commentare assieme il posticipo della quinta giornata di Prima Categoria tra Albingaunia e Virtus Sanremese. Un match che ha tutte le carte per rivelarsi, oltre al match di giornata, un buon banco di prova per entrambe le squadre. Due formazioni forti sulla carta, soprattutto i sanremesi da tutti additati come la squadra da battere vista l’enorme qualità della rosa. Con la vittoria del Cengio, la rivelazione di questa stagione, la Virtus ha l’obbligo di vincere per mantenere la testa del campionato in solitaria. L’Albingaunia, in caso di vittoria, si posizionerebbe al secondo posto, oltre che con gli sfidanti di questa sera, con Quiliano&Valleggia e Ventimiglia. Un ottimo test per vedere a che punto sono le squadre in questo momento del campionato, in un Riva già gremito di tifosi.