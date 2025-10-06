  • News24
Tutto esaurito

Albenga, prosegue con successo l’edizione 2025 di Ottobre De André

Evento da tutto esaurito all'Oratorio di N.S. della Misericordia, nel centro storico ingauno

Albenga. Prosegue con successo ad Albenga Ottobre De André 2025.

Dopo il bagno di folla di Piazzette De André – si legge in una nota -, è stata la volta del più intimo In direzione ostinata e contraria, evento davvero particolare sia per la scelta del luogo (l’Oratorio di N.S. della Misericordia nel centro storico) sia per l’argomento (un parallelo-confronto tra le idee e la religiosità di Fabrizio De André e di Papa Francesco). Ancora un tutto esaurito per i Fieui di caruggi che organizzano la manifestazione con il supporto del Comune di Albenga. Non c’era un posto libero: occupate tutte le sedie disponibili, le panche, il coro ligneo e molti spettatori in piedi. Un centinaio di persone è rimasto deluso per non essere riuscito ad entrare”.

“Ci spiace per chi non ha potuto partecipare -sottolinea Gino Rapa dei Fieui di caruggi- ma davvero eravamo ai limiti della capienza. Del resto, e chi era presente ne ha di sicuro compreso le ragioni, questo evento non avrebbe potuto svolgersi in una piazza o in teatro. Non si trattava di uno spettacolo, ma piuttosto di un incontro tra due anime, Fabrizio e Francesco, sempre in direzione ostinata e contraria. E per questo necessitava di una ambientazione più intima”.

“Sul palco, anzi sull’altare, tre grandi musicisti hanno emozionato il pubblico che ha risposto con continui applausi e una vera e propria ovazione finale. Aldo Ascolese, accompagnato dalla chitarra di un coinvolgente Gianluca Origone e dal violino raffinato ed energico di Laura Merione, ha letteralmente incantato i presenti accompagnandoli in una sorta di viaggio musico-spirituale attraverso le canzoni di Faber. Carla Migliardi e Fabio Vosilla con le loro voci hanno trasmesso messaggi importanti, soprattutto in questo periodo drammatico: pace, misericordia, fratellanza, rispetto, condivisione. Ottobre De André 2025 proseguirà sabato 18 Ottobre alle ore 17 al Teatro Ambra di Albenga (da tempo tutto esaurito) con Trafficanti di sogni”, concludono.

