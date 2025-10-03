Albenga: prorogata fino all’11 gennaio l’ordinanza sulla riorganizzazione dei parcheggi in alcune zone della città

Albenga. È stata prorogata fino all’11 gennaio 2026 l’ordinanza che regolamenta la sosta dei veicoli in alcune aree della città di Albenga.

Il provvedimento stabilisce che, nelle zone del lungomare, di piazza Bolla e di via Einaudi, i parcheggi siano riservati esclusivamente ad autovetture e motocicli. Di conseguenza, i veicoli diversi da quelli indicati, inclusi i camper, non potranno sostare in tali aree. La riorganizzazione degli stalli risponde all’esigenza di migliorare la viabilità e garantire adeguati standard igienico-sanitari, tutelando al contempo la vivibilità degli spazi pubblici.

Contestualmente, l’amministrazione comunale ha avviato un dialogo costruttivo con l’Associazione Camperisti. Nei giorni scorsi si è infatti svolto un incontro con la presidente regionale dell’associazione, durante il quale sono state condivise riflessioni e proposte per individuare soluzioni che possano andare incontro alle esigenze dei camperisti, conciliandole con quelle della città.

L’assessore Mauro Vannucci dichiara: “Il dialogo rimane attivo e proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di arrivare a soluzioni equilibrate che garantiscano, da un lato, l’accoglienza e l’ospitalità verso i turisti in camper, e dall’altro il rispetto delle esigenze di viabilità, sicurezza e vivibilità degli spazi urbani. L’amministrazione conferma, dunque, la propria volontà di mantenere Albenga una meta attrattiva e accogliente, lavorando per uno sviluppo turistico sostenibile e condiviso.”