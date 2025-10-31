Albenga, ok del consiglio al raddoppio. Il Comitato Territoriale attacca: “Fantasia e nulla”

Albenga. “Un nuovo tragico episodio”. Interviene così, a gamba tesa, il Comitato Territoriale in relazione all’ultimo consiglio comunale di Albenga, dove è arrivato il via libera alle osservazioni sul progetto del raddoppio ferroviario.

“In pochi e ‘compatibili’ consiglieri comunali (7/8 elementi su 17) hanno votato le osservazioni proposte dall’amministrazione, – hanno tuonato dal Comitato. – Fantastiche e roboanti opere pubbliche, in barba al servizio di trasporto e alle centinaia di famiglie a cui verrà sottratta casa ed attività con la seguente devastazione dell’ambiente. Regna il caos in piana, il nulla avanza”.

Inoltre, il Comitato lamenta la “mancata condivisione”: “Nessuna informazione, se vuoi sapere se la tua casa sarà demolita, il comune ti invita a contattare gli uffici Italfer di Genova. Un atteggiamento superficiale e irrispettoso verso i cittadini, i quali pretenderebbero che fossero resi accessibili almeno alcuni stralci della cartografia e l’elenco degli espropri”.

“Il Comitato, sollecitato da numerose segnalazioni, ha provveduto ad organizzare un incontro tecnico, rivolto ai soggetti interessati, dove la partecipazione dell’autorevole avvocato genovese Mauro Vallerga, ha permesso agli oltre centocinquanta partecipanti di capire quali azioni intraprendere. Non solo, il sito del Comitato ha pubblicato e reso disponibile alla consultazione gli stralci cartografici del tracciato e l’elenco dei soggetti espropriati”, hanno continuato.

“Ci vogliono convincere che, una volta terminato lo spostamento, ci saranno più treni. Peccato che nonostante il doppio binario, la capacità di accogliere convogli nel ponente è diminuita a causa della riduzione dei binari di ricevimento nelle nuove stazioni a monte”.

“Disagio che aumenterà con il nuovo tracciato che prevederà il dimezzamento del numero dei binari nella stazione di Albenga. Lo slogan: due binari, 120 convogli, merci su rotaie. La realtà: anche con il singolo binario, la quantità di convogli negli anni novanta ha già raggiunto questo obiettivo, nessuna merce viaggerà su rotaia perché nel progetto non sono previsti scali merci, e tantomeno intermodalità (camion su treno). Il silenzio assordante avvolge questa faraonica opera, noi ci proviamo a far un po’ di rumore, teniamoci aggiornati”, hanno concluso dal Comitato Territoriale.