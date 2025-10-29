  • News24
Nella notte

Albenga: lite in via Viziano e un ferito, in piazza del Popolo sono volate sedie e tavolini

Due episodi distinti. Un ferito, trasportato in codice giallo in ospedale

carabinieri notte

Albenga. Nottata movimentata quella appena trascorsa, a cavallo tra martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, ad Albenga, con almeno due episodi che hanno turbato la quiete dei residenti e richiesto l’intervento dei soccorsi. 

Il primo episodio è avvenuto, intorno alle 22: un alterco in piazza del Popolo, dove i contendenti si sono lanciati sedie e tavolini del bar sito al centro della piazza. 

Il secondo, invece, il più grave, è avvenuto poco prima di mezzanotte in via Fratelli Viziano, con una lite tra due uomini di origine straniera e un ferito.

Ancora da chiarire le motivazioni: stando a quanto riferito, pare possa essersi trattato di una sorta di regolamento di conti. Ad avere la peggio è stato un uomo di 41 anni (classe 1984), di origine marocchina. 

Per fortuna, le sue condizioni non sono risultate gravi. Soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona, in codice giallo. 

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Albenga per identificare i protagonisti della lite e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

