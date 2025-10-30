Albenga, l’infermiera Marcella va in pensione. I colleghi: “Un onore aver lavorato con te. Esempio di professionalità e dedizione”

“Cara Marcella,

la pensione sembrava un giorno lontano, invece è arrivato velocemente!

Sappiamo che per te non sarà facile salutarci, come non lo sarà per molti di noi. Soprattutto, non sarà facile salutare il tuo caro vecchio e nuovo ospedale di Albenga, dove hai trascorso e dedicato, tutta la tua vita.

Una vita di duro lavoro, di pura dedizione, impegno e professionalità. Di questo te ne siamo tutti grati, perché sei stata un esempio.

Ricordati sempre Marcella che per noi non sei stata solo una collega e una semplice infermiera, ma sei stata soprattutto un punto fermo, un punto di riferimento! È stato davvero un privilegio poter collaborare al tuo fianco!

Il tuo supporto è stato prezioso per noi e questo ci farà sentire ancora di più la tua mancanza! Questo periodo della tua vita è stato molto intenso, ed è giusto che ora tu possa goderti il meritato pensionamento. Che sia pieno di cose belle che piacciono a te!

Non ti dimenticare di noi! Vieni a trovarci quando puoi.

Grazie ancora di tutto, vedrai che la tua vita sarà piena di belle esperienze.

Con affetto,

i tuoi colleghi della sala operatoria di Albenga e di tutto l’ospedale“.