Albenga, l’associazione Fidapa organizza il convegno “Ottobre rosa”: dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Albenga. La Fidapa BPW Italy Sezione di Albenga, in occasione delle iniziative dedicate nel corso del mese di ottobre alla prevenzione oncologica ed al benessere psicofisico femminile, organizza il convegno dal titolo “Ottobre rosa 2025”, che si terrà nella giornata di mercoledì 29 ottobre 2025 ore 17,30 presso la sala convegni della Clinica San Michele in Albenga.

Vedrà la partecipazione della dottoressa Cinzia Naso, oncologa presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, della dottoressa Sabrina Bonino, psicologa dello stesso presidio ospedaliero e socia Fidapa Albenga. Modererà il convegno la dottoressa Giovanna Calabrò, medico e socia Fidapa Albenga.

L’associazione Fidapa BPW Italy ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti Istituzioni, Associazioni ed altri soggetti presenti sul territorio nazionale ed internazionale, nel rispetto della mission dell’associazione. E’ un movimento di opinione, che non ha scopi di lucro, e persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua, religione e orientamento politico.

Il convegno, gratuito ed aperto alla cittadinanza, patrocinato dalla Città di Albenga e dalla SIPS – Società Italiana Promozione della Salute, si propone di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, del supporto psicologico e della rete di cura, con particolare attenzione alla salute delle donne.

Esso costituisce il primo evento organizzato dal nuovo Comitato di Presidenza della Sezione di Albenga, entrato in carica a decorrere dal corrente mese di ottobre, che vede l’avv. Paola Allaria quale Presidente, l’avv. Mariacarla Calcaterra Vicepresidente, Nives Biancheri Segretaria e Michela Calandruccio Tesoriera, e nel Comitato di Sezione le socie consigliere Angela Ricci Mingani, Maria Giuliana Amelotti, dott.ssa Giovanna Calabrò, avv. Gabriella Provaggi, dott.ssa Paola Ciancetta, e le socie young avv. Federica Danini e dott.ssa Giulia Bico, quest’ultima quale rappresentante Young della sezione.

Sarà presente altresì, quale rappresentante istituzionale della Fidapa BPW Italy, la dott.ssa Marcella Desalvo Vicepresidente Nazionale Fidapa BPW Italy per il biennio 2025 – 2027. La Presidente e tutta le socie colgono l’occasione per rinnovare a Marcella Desalvo le proprie congratulazioni per la prestigiosa carica conseguita.