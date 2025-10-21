Albenga, la scuola “Ester Siccardi” chiude il bilancio 2025 in positivo: “Ma preoccupa il taglio del contributo comunale”

Albenga. Un bilancio in positivo, ma anche una erta preoccupazione per il “taglio” dei contributi che arrivano dal Comune. E’ lo stato d’animo “a due facce” del consiglio d’amministrazione della scuola dell’infanzia “Ester Siccardi” di Albenga.

Come spiegano il presidente Ivano Carrara ed i membri del CdA Angelina Budani, Francesca Damonte, Elsia Ghione, Chiara Pavesio, la scuola ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2025 con un risultato positivo “per il terzo anno consecutivo”. Un traguardo che “riempie di orgoglio, frutto di una gestione attenta e responsabile, ma soprattutto dell’impegno quotidiano di tutto il personale e della fiducia delle famiglie.”

La scuola accoglie quasi 100 bambini dai 2 ai 5 anni, offrendo un servizio educativo e sociale “senza fini di lucro, che include anche il sostegno a famiglie con possibilità economiche limitate. In alcuni casi, i bambini vengono accolti gratuitamente o con rette ridotte, perché crediamo fermamente che l’educazione scolastica debba essere un diritto accessibile a tutti”.

Tuttavia il CdA non nasconde la sua crescente preoccupazione: “Il contributo comunale, che da sempre rappresenta un sostegno fondamentale per la nostra attività, è stato ridotto nel dicembre 2024, e purtroppo ad oggi non è ancora stato erogato”.

“Pur in questo contesto difficile, continuiamo a garantire qualità, inclusione e stabilità. Ci auguriamo che il Comune di Albenga possa riconsiderare il proprio prezioso supporto, riportandolo almeno ai livelli degli anni precedenti, così da permetterci di proseguire con serenità nella nostra missione educativa e di servizio sociale indispensabile. Grazie a tutti coloro che ci sostengono e credono nel valore della nostra scuola”.