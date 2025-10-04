  • News24
Albenga, in largo Doria tornano i “Ciclamini della solidarietà” di Fondazione Ant

Passando dal banchetto con una donazione si potranno scegliere uno o più vasetti di ciclamini e ricevere informazioni sulle giornate di prevenzione oncologica previste nei mesi di novembre e dicembre

Albenga. Sabato 4 e domenica 5 e ottobre dalle 9.30 alle 18.30 i volontari della delegazione di Albenga “Franco Pannuti” della Fondazione ANT “saranno presenti in largo Doria ad Albenga per distribuire i “Ciclamini della solidarietà”.

Passando dal banchetto con una donazione si potranno scegliere uno o più vasetti di ciclamini e ricevere informazioni sulle giornate di prevenzione oncologica previste nei mesi di novembre e dicembre.

“Nella speranza che anche stavolta i ciclamini vadano come sempre a ruba. Perché scegliendo un vasetto di ciclamini da donare a se stessi, a un parente o a un amico si sceglie di compiere un’azione concreta e di moltiplicare le visite di diagnosi precoce che offriamo gratuitamente alla cittadinanza. Promuoverai così la salute e regalerai una visita a chi non può permettersela. Perché per proteggere noi e chi amiamo, a volte, basta un gesto semplice quanto donare un fiore”, spiegano dalla Fondazione ANT.

“Grazie alla tua donazione potremo continuare ad offrire visite gratuite di diagnosi precoci a numerose persone. La prevenzione salva migliaia di vite. Mostra il tuo buon ‘cuore’ per la solidarietà. Vi aspettiamo alla nostra postazione. In alternativa per prenotare i ciclamini è possibile contattare la responsabile di delegazione Pavanelli Cristina al numero 371 4210207”, concludono dalla Fondazione ANT.

Ciclamini della solidarietà Ant Albenga

“Ringraziamo vivamente la Cooperativa OPAlbenga, via Regione Cime di Leca 2, per il sostegno e la collaborazione”.

